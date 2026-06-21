Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: partidos políticos se refirieron a la elección del nuevo mandatario

El candidato a la Presidencia de Colombia por el movimiento de derecha Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, saluda junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, en un colegio electoral en Barranquilla, Colombia, 21 de junio, 2026. REUTERS/Charlie Cordero

Con el 98,91% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,71% de los votos válidos de la segunda vuelta, superando a Iván Cepeda que sacó el 48,64% de los sufragios, lo que lo .

Con ello, varios partidos políticos han reaccionado a los escrutinios. Uno de ellos fue el partido Cambio Radical que felicitó al líder del movimiento Defensores de la Patria por su resultado favorable.

PUBLICIDAD

“Los colombianos se expresaron contundentemente en las urnas. Desde el Partido Cambio Radical felicitamos al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales”, indicó el partido político.

Noticia en desarrollo...