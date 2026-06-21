Gustavo Petro cuestionó el reñido resultado electoral que le dio la victoria a Abelardo de la Espriella: “Vamos a escrutinios”

El presidente Gustavo Petro reaccionó al cierre de la segunda vuelta presidencial con un mensaje sobre el ajustado resultado - crédito Juan David Duque/Reuters

El presidente Gustavo Petro sacudió las redes sociales al publicar un balance preliminar de la segunda vuelta presidencial que sitúa la contienda en un empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Con el 98,52% del escrutinio avanzado, el candidato de la derecha registra 12.766.679 votos, equivalentes al 49,77%, mientras que el aspirante de izquierda suma 12.464.042 sufragios, que representan el 48,59%. Ante la estrecha diferencia entre ambos resultados, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el ajustado conteo.

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A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el mandatario entregó datos basados en lo que denominó un conteo poblacional, advirtiendo que la definición del próximo jefe de Estado se trasladará directamente a los escrutinios oficiales.

“Dato sobre el preconteo contando poblacionalmente. Abelardo 49,3 y Cepeda 49. Vamos a escrutinios”, escribió el mandatario en su red social, anticipando una batalla voto a voto en las comisiones escrutadoras.

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Petro señaló que la definición del próximo presidente pasará por los escrutinios oficiales - crédito @petrogustavo/X

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