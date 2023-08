Amparo Grisales: este sería el sueldo que cobra la actriz por ser jurado en Yo Me Llamo

La actriz es una de las jueces de Yo Me Llamo - crédito CaracolTV

Desde su estreno en 2014, Yo Me Llamo se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, y aunque con el paso de los años presentadores y jurados han cambiado con cada edición, la actriz Amparo Grisales se ha mantenido como la cara visible del concurso de imitación.

A pesar de que la recepción de los televidentes respecto a la forma de ser de Grisales es de odios y amores, esto ha hecho que los números de rating del programa se mantengan arriba, ya que las reacciones de la diva de la televisión generan diferentes posturas en redes sociales, principalmente por la relación que tiene durante los capítulos con los otros jurados.

De la misma forma, la frase “¡Me ericé!” se ha convertido en una expresión que es reconocida a nivel nacional, ya que de esta forma Amparo expone cuando la presentación de un artista le gusta o no.

En 2023 se está desarrollando la novena temporada del reality que en esta edición es presentado por Carlos Calero y Melina Ramírez, mientras en el lado de los jurados se mantiene Amparo Grisales junto al músico, compositor y director musical argentino Cesar Scola y la vuelta del cantante Pipe Bueno.

Cesar Scola, Amparo Grisales y Pipe Bueno son los jurados de la novena temporada del programa - crédito Yo Me Llamo

Para esta edición el programa contará con la participación dentro de la escuela de imitadores de 48 concursantes que pasaron los primeros dos filtros de admisión; estos pasaran a competir por el premio final que en esta temporada es de 500 millones de pesos; además de otros incentivos que serán revelados con el pasar de los capítulos.

Debido a la popularidad que ha tenido a nivel nacional Yo Me Llamo, mucho se ha especulado con el salario de los jurados y presentadores; principalmente el de Amparo Grisales, pues al haber tenido una exitosa carrera, la actriz se caracteriza por aparecer en proyectos muy exclusivos, por lo que su imagen no aparece de manera habitual en la televisión colombiana.

Aunque hasta el momento esta cifra no ha sido confirmada, en redes sociales se ha filtrado la que sería la suma de dinero que recibe la actriz mensualmente por sus apariciones en el programa de televisión, salario que estaría fijado en 600 millones de pesos, que, en caso de ser cierto, la posicionaría como una de las celebridades mejor pagas del país.

Amparo Grisales reveló los problemas que tuvo con antiguos jurados de ‘Yo Me Llamo’

Amparo Grisales confesó problemas con jurados de Yo Me Llamo - crédito CaracolTV

Debido a la expectativa que generó la nueva temporada del programa, Amparo Grisales señaló algunos inconvenientes que tuvo con anteriores jurados del reality, a los que señaló de tener un gran ego, ya que se enojaron debido a algunos comentarios que la actriz les hizo de manera interna.

“Yo he aprendido a domesticar bien mi ego, gracias a las bendiciones que Dios y la vida me han dado en mi carrera, así la gente piense que no porque confunde carácter con otras cosas. Y a mí me gusta que los demás también se destaquen, no tengo problemas con eso. Pero me tocaron jurados que no dejaban que eso sucediera. Y se ofenden y se molestan, y se perdían el respeto y la buena energía”, le dijo Amparo Grisales a Semana.

Sin ningún tipo de reparos, Grisales señaló a Yeison Jiménez como uno de los jurados con los que tuvo confrontaciones, debido a que no tenía el tiempo suficiente para estudiar a los artistas originales que estaban siendo imitados en el programa, lo que generaba malestar en la diva de la televisión.

“Yo estudio mucho antes de cada capítulo del programa. Y, por respeto a los concursantes, siempre hay que llegar empapado de todos los artistas, de su voz, de su look, de su historia y notaba que, en el caso de Yeison, de repente no tenía mucho tiempo para eso. Y que le dijera eso a él no le gustaba mucho. Y entonces por eso llegaba la confrontación entre nosotros”.

Por último, Amparo se refirió a la relación laboral que tiene con Pipe Bueno, señalando que, a diferencia de Yeison Jiménez o Jessi Uribe, este se toma en serio su trabajo como jurado.

“Cuando uno ya está maduro en su profesión, uno sabe cuándo está trabajando con gente que está sintonizada con la calidad. Que es lo que me pasa con Pipe, que en medio de todas las exigencias de su carrera se toma en serio su labor como jurado de ‘Yo me llamo’. Ni Yeison ni Jessi tenían eso”.