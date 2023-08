La Liendra vuelve a provocar a Nicolás Arrieta antes de su combate: “Listo para sacudir el polvo”

En pocos días se llevará a cabo el combate entre los dos creadores de contenido - créditos @la_liendraa / @nicolasarrieta

En las últimas semanas, todos han estado hablando de lo que será el enfrentamiento entre los influencers La Liendra y Nicolás Arrieta, un combate que tiene en vilo a sus millones de seguidores y que desde hace varias semanas ha generado muchos comentarios al respecto.

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, en las últimas horas dio de qué hablar sobre el combate debido a que realizó una serie de publicaciones en las que se le puede ver en la faceta de boxeador. Mucho más serio, con una mirada fija en su objetivo y lanzando varios golpes, así el creador de contenido oriundo de la Tebaida, Quindío, calentó la previa del enfrentamiento.

En pocos días los dos influenciadores se verán las caras en una pelea llamada ‘King of the ring’ y lo que muchos esperan es que así como dieron de qué hablar y generaron una enorme controversia en el cara a cara, así será el combate que ya ha vendido miles de entradas.

En sus redes sociales La Liendra publicó una serie de fotografías en las que ya viste su atuendo deportivo para boxear y en un principio escribió en la publicación que realizó en Instagram, “🔥Listo para sacudir el (polvo) 🥊”; sin embargo, tiempo después borró el mensaje y solo puso un punto (.) y quitó los comentarios.

El viernes 1 de septiembre en el Royal Center de la capital colombiana se llevará a cabo el comentado combate entre estas dos figuras públicas y muchos de sus seguidores ya están haciendo sus respectivas apuestas para saber quién saldrá victorioso.

Los influenciadores se enfrentarán oficialmente el primero de septiembre en el Movistar Arena

Uno de los puntos más altos de esta rivalidad se dio en el cara a cara del evento, debido a que allí Nicolás Arrieta golpeó a La Liendra en la cara con una cartilla escolar Nacho Lee, algo que causó una enorme polémica en las redes sociales y que dio mucho de qué hablar. “Se lo regalo a este hijue..., que es la cartilla Nacho (..) por estafador y analfabeta”, aseguró Arrieta cuando golpeó al creador de contenido.

Luego de la enorme polémica que se generó tras el cara a cara, La Liendra rompió el silencio sobre lo sucedido con Arrieta y realizó algunas graves acusaciones. “Lo de ayer fue una gaminería completa (...) Estaba súper soplado, no dejaba de mover la cabeza, no era capaz de dejar de mover la boca. Yo lo miraba y decía ‘¿qué estoy haciendo?’ No me siento bien trabajando con esa persona”.

Nicolas Arrieta, por su parte, respondió a algunos de los comentarios realizados por La Liendra y señaló que “me encanta la coherencia de La Liendra, me parece que es una persona supremamente coherente. Debo decir que sí, es una persona que tiene todo el sentido en lo que dice en su discurso. Porque, pues, él dice que le da pena que le hayan dado con una cartilla Nacho, una cartillita así de delgada. Pero no le dio pena cuando la gente entró a darse machete en su evento donde el lo organizaba y no había ningún tipo de logística”.

Lo sucedido con la cartilla en el cara a cara de los dos influenciadores trascendió a tal punto que la editorial que realiza el libro de lectura rechazó y lamento que hubieran utilizado el material para ese tipo de situaciones violentas: “Hace pocos días, dos personajes reconocidos usaron mi cartilla de forma incorrecta para generar violencia, lo cual es muy triste (...) Nuestras cartillas de Nacho Lee están diseñadas para educar a los niños y niñas y unir a las personas a través del aprendizaje. No para la violencia”.