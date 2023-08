Íngrid Betancourt insinuó sobre adicción del presidente Gustavo Petro: “Cada uno puede hacer su propio análisis”

Betancourt señaló un episodio protagonizado por el presidente en campaña - crédito Reuters/Colprensa

La excandidata presidencial Íngrid Betancourt volvió a hablar de un episodio que habría vivido cuando visitó al hoy presidente de la República a Bélgica, versión a la que se refirió por primera vez en marzo de 2022 en medio de un debate previo a las Elecciones 2022, en el que afirmó que había encontrado a Petro tirado en el piso sin poder moverse.

“Yo creo que tú tienes Alzheimer. Sinceramente, pienso que no has visto. Y, de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo”, fueron las palabras de Betancourt el 14 de marzo de 2022.

De la misma forma, luego de que el mandatario señalará que la versión entregada por Íngrid era falsa, nuevamente Betancourt recordó la historia, entregando nuevos detalles que eran desconocidos; revelando que en el sitio también se encontraban los hijos del presidente y la entonces pareja sentimental de Gustavo Petro, que se habría disculpado con ella.

“Vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: ‘Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde’”, afirmó la excandidata presidencial a Semana.

“Cada uno puede hacer su propio análisis”, señaló Íngrid Betancourt en la mañana del 28 de agosto cuando en una entrevista para Caracol Radio le preguntaron de nuevo por la actualidad del presidente Petro, a lo que respondió recordando un video de la campaña del mandatario en Yopal, insinuando que esté tiene un problema de adicción.

“No sé si ustedes han visto, pero hay un video en las redes en el que se ve a Gustavo Petro recibiendo la bienvenida en Yopal de un narcotraficante. Parece que estos narcotraficantes también lo apoyaron y financiaron. Y curiosamente en el video, cuando él se mueve del carro para salir, se ve en el piso una lata llena de una sustancia blanca. Cada uno puede hacer su propio análisis”, puntualizó Betancourt.

Presidente Petro respondió a afirmaciones de Íngrid Betancourt

Además de señalar que Betancourt y Carlos Alonso Lucio habían roto una de sus camas en Bélgica, el mandatario nuevamente se refirió a la excandidata presidencial a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter) señalando que desearía no haber conocido a Íngrid Betancourt a quien tildó de mala persona.

“Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona”, fue el trino del presidente Gustavo Petro.

Tras el trino del presidente, Íngrid Betancourt citó el trino del presidente para pedirle a Gustavo Petro no encubrir los hechos con cortinas de humo, le indicó que Colombia necesita que cumpla con sus obligaciones y lo señaló de entregarle el país a las mafias.

“Presidente: Explique cuál calumnia. Es de dictador tachar de delito la verdad expuesta. No más cortinas de humo. El país espera que cumpla con sus obligaciones y diga la verdad. Que nos haga avanzar y no retroceder entregándole el país a las mafias que lo financiaron”.