Carmen Villalobos disfrutó del concierto de Karol G en Miami y cantó a grito herido: ¿Hubo indirecta?

La actriz no dudó en corear a todo pulmón los temas TQG y MAMIII de Karol G en su por Miami - crédito @inforfarándulacolombia/Instagram

Ha pasado más de un año desde que Carmen Villalobos terminó su relación con Sebastián Caicedo, en julio de 2022. La expareja sostuvo una un noviazgo por más de 13 años y cuatro de matrimonio, y aunque ninguno de los dos quiso dar mayor explicación a la decisión, esta tomó por sorpresa a sus seguidores quienes celebraban cada una de sus apariciones en público.

La barranquillera se dedicó por completo a impulsar su carrera como actriz, además, de abrirse camino en la presentación con el programa Top Chef VIP de Telemundo. Meses más tarde haber confirmado su separación de Caicedo, a la protagonista de Sin senos si hay paraíso se le abrió una nueva oportunidad en el amor con el presentado venezolano Frederick Oldenburg.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg viajaron juntos para Europa con el fin de celebrar el cumpleaños de la actriz - crédito @cvillaloboss y @fredefutbol/Instagram

Recientemente, la actriz fue vista disfrutando del concierto que ofreció Karol G en Miami y en el que cantó una a una las canciones que interpretó la Bichota en el escenario. Villalobos asistió con un conjunto negro de pantalón y crop top en la parte superior, que adornó con una malla en transparencia con brillantes, perfecta para la noche.

“Ayer te vi solita, esa carita bonita, diablo que mamacitaaaaaaaa. Tremendo show, tremenda mujer, tremenda vibra y tremenda compañía anoche en el concierto de la mássssssssssssss, Karol G. Todo estuvo increíble”, escribió la barranquillera en su publicación que acumula miles de likes y visualizaciones.

Cabe destacar que la actriz se gozó el concierto, ya que en su cuenta de Instagram donde acumula más de 22,1 millones de fanáticos replicó cada uno de los momentos que vivió en el espectáculo, por ejemplo, cuando la paisa se cubrió con la bandera de Colombia y compartió un emotivo mensaje con los asistentes a su concierto.

Carmen Villalobos disfrutó del concierto de Karol G en Miami, en el que habría lanzado una fuerte indirecta a Sebastián Caicedo - crédito @cvillaloboss/Instagram

Además, los fanáticos de la barranquillera se percataron que a través de sus InstaStories lanzó la que sería una indirecta para Sebastián Caicedo cuando Karol G interpretó su éxito TQG el cual estrenó junto a Shakira.

“Yo estoy puesta pa’ lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”, además, coreó a grito herido el tema MAMIII.

Los comentarios en la publicación no tardaron en aparecer, entre sus seguidores destacaron algunos como: “Mamacitas todas las colombianas”; “que rico que disfrutaste así ese concierto”; “te ves hermosa”; “la procesión va por dentro cuando cantó TQG”; “se me hace que le cantó al ex y a todo pulmón”, entre otros.

La paisa se presentó en Miami e interpretó varios de sus éxitos del álbum "Mañana será bonito" - crédito @cvillaloboss/Instagram

Karol G batió récord con su gira por Estados Unidos

Agosto marcó el inicio del Mañana Será Bonito Tour, la esperada gira promocional del álbum Mañana Será Bonito de Karol G que alcanzó la cima del Billboard 200, marcando un hito al ser la primera producción enteramente en español que llega a esa posición en el listado de los más vendidos de los Estados Unidos.

Desde que se anunciaron las primeras fechas de esta gira por estadios y arenas que por el momento solo tiene fechas confirmadas en los Estados Unidos, la expectativa y la demanda han sido tan notables que la Bichota tuvo que añadir algunas fechas para cubrir la demanda.

Karol G rompió en llanto en medio de su presentación en el estadio Rose Bowl, haciendo historia al haber roto un récord tras su presentación en Los Ángeles, California - crédito captura de pantalla redes sociales

El más reciente tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Los Ángeles. Allí, la Bichota brindó dos conciertos con lleno total en el emblemático Rose Bowl de Pasadena, convocando unos 80.000 espectadores por noche.

Como resultado, la recaudación total ascendería a más de 25 millones de dólares, lo que la convierte en la artista latina con mejor recaudación con un show. Días antes ya se había convertido en la primera artista latina capaz de llenar el Levi’s Stadium de San Francisco, presentándose ante más de 45.000 personas.