Programa de chismes recibió críticas por comentario: “Horrible como dicen lo usado”

El programa Lo sé todo de Canal UNO fue criticado por comparar a una mujer con un vehículo usado - crédito losetodocol / Instagram

Al parecer, la actriz colombiana Valentina Acosta se habría separado de su esposo, así lo dio a conocer el programa Lo sé todo emitido por el Canal UNO, el inconveniente estuvo en la elección de palabras que se emplearon por parte de los presentadores para dar a conocer el chisme y que causaron varias críticas de usuarios de redes sociales.

En una de las emisiones del programa, Ariel Osorio, también conocido como el Gordo, presentó la nota de la supuesta separación de la actriz nacida en Pereira, Risaralda, pero para dar la idea de lo que sucedió con la pareja de la colombiana, utilizó la frase: “la famosa que ingresa al mercado del usado”.

“La famosa que ingresa al mercado del usado a quien le vamos a dar un tratamiento exclusivo te va a recuperar con toda y vas a salir renovada es la bellísima y talentosa actriz Valentina Acosta”

El video en el que se contó la supuesta nueva actualidad amorosa de Valentina Acosta fue acompañado por el texto: “¡La reconocida actriz que entró al mercado de lo usado del gordo @arielosorio1 es nada más y nada menos que @valentinabailarina!”.

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar el hecho de que en el programa se refirieran a la actriz como un objeto que ya fue usado y que ahora su propietario lo dejó, pues esa descripción llevó a varios internautas a dejar sus mensajes en contra de la descripción de la situación sentimental de Acosta.

La actriz Valentina Acosta, al parecer, habría terminado su relación con su pareja - crédito valentinabailarina / Instagram

Entre los comentarios que dejaron ver su descontento por la frase se encuentra uno en el que una usuaria cuestionó por qué las mujeres ven un programa que se refiere a ellas como un objeto: “Yo no me explico cómo las mujeres seguimos esta cuenta, refiriéndose a nosotras como un objeto usado. A nosotros no se nos mercantiliza. Nosotros elegimos con quién nos quedamos. Punto”

Otros comentarios en crítica por las palabras usadas en el programa fueron: “Usado definitivamente estos presentadores de quinta q les falta ética y profesionalismo”; “Que termino mas horrible. Más respeto por favor!!!!”; “Que horrible que se refieran así de una persona‼️ Que mal que crean que el periodismo busca ofender o rebajar una persona a comparar con un objeto ❌❌❌”; “Horrible como dicen lo usado. A una Mujer”.

Qué pasó con la pareja de Valentina Acosta

De acuerdo con la información sobre la separación de Valentina Acosta, todo indicaría, por las fotografías que ha compartido Daniel Posada, que al parecer no estarían juntos desde el 2022, por lo que ahora se le ve muy feliz con su supuesta nueva pareja.

El director Daniel Posada compartió fotografías con la actriz Dany Cordero en la que se les vio practicando buceo en Cartagena - crédito danposada / Instagram

“Al parecer, su pareja, el director Daniel posada, ahora expareja, anda muy feliz con otra mujer a la que presume en las redes sociales y que no es Valentina que era su esposa”

Entre las evidencias que darían luz sobre el presente de la relación entre Valentina Acosta y Daniel Posada está que la última fotografía en la que se les ve juntos fue compartida en julio de 2022: “Nuestro equipo de periodistas se han ido directico a las redes sociales del director Daniel Posada en busca de los detalles y nos dimos cuenta que la última fotografía que ha compartido con Valentina Acosta data del 11 de julio del año 2022″

Esa, al parecer, sería la razón por la que a la actriz se le ha visto muy activa en los últimos meses en Colombia, inclusive, asistió a la entrega de premios de los India Catalina que se llevaron a cabo en Cartagena.