Colombiana que padece cáncer pide ayuda para ir a Estados Unidos

Después de cinco tipos de tratamiento, la periodista Sandra Zuluaga que padece de sarcoma sinovial, una enfermedad que ataca los tejidos blandos como músculos y ligamentos a nivel general, necesita trasladarse a Estados Unidos para buscar a una posible cura o procedimiento que mejore su calidad de vida, es por esta razón que pide ayuda con la visa y demás requisitos para iniciar su viaje.

Este cáncer suele formas en las piernas, los pies o las zonas cercanas a las articulaciones como muñecas y los tobillos.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer publicó un video donde dio una entrevista para la revista Semana en donde explicó que, “el cáncer primario me dio en el pulgar derecho, pero en las recaídas llega al pulmón, casi siempre, entonces es un tipo de sarcoma difícil de combatir, los tratamientos a veces no funcionan o lo hacen a medias y bueno eso es parte de toda la experiencia que me ha tocado vivir”, relató.