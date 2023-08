Ya hay nueva fecha para la reunión del presidente Gustavo Petro y el Consejo Gremial tras misteriosa ausencia

La salud del presidente de la República, Gustavo Petro, sigue siendo tema de conversación en las redes - crédito Matías Martín Campaya/EFE

Tras la polémica que causó el jueves 24 de agosto de 2023 el aplazamiento de la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el Consejo Nacional Gremial, que se aplazó –según Palacio– debido a que el jefe de Estado se encontraba “indispuesto”, se confirmó la nueva fecha de este importante encuentro.

De acuerdo con Germán Arce, presidente de la agremiación, la reunión con Petro se efectuará más pronto de lo imaginado: el martes 29 de agosto, luego de que el mandatario incumpliera la cita que tenía con 32 líderes afiliados a este conglomerado económico.

“En el encuentro que tenemos programado con el presidente y el Consejo Gremial, esperamos tener un diálogo constructivo y franco en el cual podamos discutir asuntos que son de preocupación para el sector empresarial, como es la situación de seguridad a nivel nacional, los desafíos en reactivación económica y, por supuesto, escuchar del mandatario su invitación al acuerdo nacional”, dijo Arce.

Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional, confirmó fecha de la reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, luego del aplazamiento del jueves 24 de agosto de 2023. Video @ConsejoGremial/X

El sector empresarial, añadió el directivo, tiene toda la disposición de ser “constructivos en este proceso”, por lo que confía que este espacio sirva para ello. Inicialmente, la reunión se había pactado para las 12:00 p. m. del jueves, pero en el transcurso de la mañana el citado encuentro se canceló, lo que generó cierto malestar entre los empresarios.

¿Por qué Gustavo Petro no asistió a la cita con el Consejo Gremial?

De inmediato, las críticas acerca de un nuevo incumplimiento de la agenda del presidente Petro, que en la víspera había estado en su pueblo natal, Ciénaga de Oro (Córdoba), en la jornada de adjudicación de predios por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), aparecieron en las redes sociales.

“Se encuentra indispuesto por el cambio de clima”, fue lo que mencionaron desde el despacho del mandatario, ante la ausencia que dio pie para todo tipo de interpretaciones, en especial de sus contradictores políticos.

Como los que relacionaron este nuevo episodio con el enojo que tiene Petro con los gremios, tras lo sucedido el 18 de agosto de 2023, por lo que decidió no participar en la ceremonia de clausura de octava edición del Congreso Empresarial Colombiano, y la Asamblea Nacional número 79 de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en Cartagena.

En su defensa, el presidente indicó —entre líneas— que el aplauso cerrado que los empresarios le brindaron al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en su intervención en el congreso de la ANDI, fue el motivo principal para su inasistencia, en un mensaje en el que también le respondió a quienes ponen en duda su situación de salud.

“Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”, publicó el jefe de Estado en su perfil, @petrogustavo.

Con un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a los señalamientos sobre su estado de salud.

Y en su visita al municipio en donde dio sus primeros pasos, Petro confirmó lo que había esbozado en sus redes “Industriales, empresarios o no, que aplaudieron al fiscal general de la nación, quizás por la manera como trató a mi hijo, que nació en esa casa”, afirmó en su intervención en Ciénaga de Oro.

Insisten en conocer su verdadero estado de salud

Ante este nuevo incidente y la reprogramación de su cita con el Consejo Gremial Nacional, los interrogantes sobre su estado volvieron a aparecer. Es por esto que los representantes Christian Garcés, del Centro Democrático, y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, han propuesto que el presidente se someta una revisión que determine su condición.

“Es importante conocer el estado de salud del presidente, no es normal y preocupa la causa por la cual no puede cumplir su agenda. Hay que tener claridad con el país y si tiene algún problema de salud, se debe conocer”, manifestó la congresista Arbeláez en sus canales oficiales.