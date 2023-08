Actriz de ‘Tía Alison’ se hizo un tatuaje que generó polémica: “¡Cojan oficio!”

La actriz indicó que el tatuaje que se hizo con el nombre de su esposo, es producto del amor que siente por él ya que desde hace meses que es independiente

En una polémica se convirtió la más reciente publicación de la actriz Michell Orozco, que tiene una participación importante en el seriado Tía Alison del Canal RCN. A través de sus redes sociales, la joven compartió algunas imágenes del proceso que llevó tatuarse el nombre de su esposo en la parte interna de su labio inferior.

Este vino acompañado de un emotivo mensaje en el que dedicó todo el amor a la persona que decidió acompañarla en su camino: “Eres lo que más amo en el mundo. Más que a todo. Y lo mejor, es que lo digo sin miedo a que me fallen, a arrepentirme, porque eres un regalo de Dios, y Dios no trae dudas, solo certezas! Te amo porque me diste vida... sin duda EL AMOR ES DIOS!!!”.

La actriz Michell Orozco compartió un emotivo mensaje dedicado a su esposo, como muestra del amor que siente por él luego de haberse tatuado su nombre en la boca - crédito @michell_orozc0/Instagram

Al igual que la actriz, que también fue protagonista de Lady, la vendedora de rosas, su esposo se tatuó su nombre en la parte interna del antebrazo. Esto desencadenó una ola de comentarios en la cuenta de Instagram de Michell, que rápidamente originó una respuesta de su parte a las decenas de internautas que la criticaban “cuando se acabe el amor, ¿Qué van a hacer?”.

Ante esto, la actriz compartió a través de sus InstaStories algunas palabras con las que quiso dejar clara su posición al respecto de las constantes críticas que recibió: “Que vicio tan feo el de criticar. Si usted no tiene nada bueno por decir, mejor ahórrese sus comentarios”. Aseguró que estuvo revisando lo que ocurrió con el tema de los tatuajes de su esposo y el suyo, por lo que decidió dejar su opinión.

Michell Orozco se casó y convive desde hace más de un año con su esposo, ambos decidieron tatuarse sus nombres en una parte del cuerpo - crédito @michell_orozc0/Instagram

“Empecemos porque yo tengo 22 años, casi 23, trabajo desde que tengo 10 o 9 años. Me mantengo sola desde que tengo 15 años. Soy una mujer muy responsable, consiente de todo lo que pasa a mi alrededor (…) Soy mucho más adulta que muchos de los que se la pasan criticando”, agregando que con el contexto que entregó en sus declaraciones, dejó más que claro que es capaz de hacerse cargo de sus decisiones.

Por otro lado, dejó claro que es ella la que toma las decisiones sobre su cuerpo, por lo que nadie tendría por qué sentirse con el derecho de opinar qué precisa hacer con su humanidad. Agregó que gran parte de las críticas provienen de “peladas que quedaron embarazadas a los 15 años” con el argumento de que lo que hizo “es una decisión irresponsable”.

La actriz Michell Orozco dejó ver el tatuaje que se hizo en su boca, con el nombre de su esposo y que generó polémica en redes sociales - crédito @michell_orozc0/Instagram

Y agregó: “El 80% de los manes que critican son manes de 42 años que siguen viviendo con los papás. Primero sean responsables de ustedes mismos y ahí si vengan hacerse responsables de los demás”.

Otros de los comentarios que recibió la joven actriz fue acerca de la apariencia de sus dientes, ya que al parecer algunos usuarios de redes sociales le pidieron que se cepillara los dientes. Esto llevó a que Michell Orozco respondiera que se sentía orgullosa de sus dientes y que no todo eran las carillas perfectas como se veía en las redes sociales, con los diseños de sonrisa.

La actriz recordada por su participación en la vendedora de rosas, del Canal RCN dejó claro que ella es quien decide sobre su cuerpo

Finalmente, indicó que el amor tiene un principio y un final, por lo que mencionó que ella no es la culpable de que a las personas que la criticaron, su vida sentimental saliera mal. Por lo que los invitó a que se preocuparan más por sus vidas, cansada de la cantidad de ofensas que recibió por una expresión de amor con su esposo.