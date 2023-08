“Ese man estaba drogado”: ‘La Liendra’ se disculpó por el show de Nicolás Arrieta en la promoción de su pelea

Nicolás Arrieta habría llegado drogado al evento de promoción de su pelea con 'La Liendra' | Fotos originales tomadas de @NicoArrieta y @La_Liendraa

‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta son tendencia en las redes sociales, luego del ‘cara a cara’ que tuvieron en el Royal Center el 22 de agosto, como evento promocional a la pelea que tendrán el próximo 1° de septiembre.

Tras el polémico video que se difunde en las plataformas digitales, el influenciador quindiano ofreció disculpas.

A través de sus redes sociales, ‘la Liendra’ apareció para explicar lo que pasó en el evento de promoción de la pelea King of the Ring, un evento que organizó como resultado de su enemistad con Nicolás Arrieta, y en el que ellos y otros creadores de contenido solucionan sus diferencias boxeando.

“Liendritas, yo debería estar feliz porque el ‘cara a cara’ está viral, pero no tengo más que pedirles disculpas por el show que hicimos ayer”, expresó el joven de 22 años en las historias con las que comenzó su día en Instagram.

Al “show” al que hace referencia Mauricio Gómez -nombre de pila de ‘la Liendra’- es al golpe que recibió por parte de Nicolás Arrieta cuando estaban posando para las cámaras en el Royal Center. El bogotano de 31 años sacó una cartilla de Nacho Lee y le asestó de sorpresa una cachetada a la Liendra.

Los influenciadores se enfrentarán oficialmente el primero de septiembre en el Movistar Arena

“Lo de ayer fue una gaminería completa”, agregó el creador de contenido y aseguró que todo fue culpa de Nicolás Arrieta.

‘La Liendra’ aseguró en sus redes sociales que quienes trabajaron detrás de este evento fueron él, su equipo y el equipo de trabajo del bogotano. “Ese marica nunca aportó nada, nunca aparece, ayer no más tenía que ir en sano juicio y llegó súper soplado”, reveló ‘La Liendra’.

Según el joven creador de contenido, su contrincante llegó bajo los efectos de las drogas al lugar, lo que provocó su reacción. Para el influenciador, que agregó partes del video para demostrar su punto, es evidente que Nicolás Arrieta no estaba en sus cinco sentidos.

“Estaba súper soplado, no dejaba de mover la cabeza, no era capaz de dejar de mover la boca ... yo lo miraba y decía ‘¿qué estoy haciendo?’ no me siento bien trabajando con esa persona”, y agregó “se supone que el gamín era yo”.

'La Liendra' explica escándalo que causó con Nicolás Arrieta

El influenciador culminó sus historias confirmando que estará el primero de septiembre en la pelea, que pedirá prueba de doping y envió un mensaje diciendo que “hay un montón de pelados perdidos por la droga, tengo familiares perdidos por esa vaina, no quiero sonar como una madre pero quiero darles un contenido diferente ... Voy a pelear aunque me parece que no lo debería hacer”.

Por su parte, Nicolás Arrieta realizó un live en su cuenta Instagram en la que reconoció que cometió un error en el evento, pero señaló que “es parte del show ... nos vemos el primero”.

“El man me cae mal, nunca me ha caído bien. Yo quería hacer esto sin público y el man nunca quiso que fuera sin público, ¿qué querían, que lo abrazara?”, agregó el influenciador bogotano justificando su comportamiento ante los malos comentarios que recibía.

Ante los comentarios que señalaban que estaba dando un mal ejemplo a los jóvenes que lo seguían, Arrieta aclaró que “yo no soy un ejemplo, jamás he dicho eso” y reconoció que el año pasado y durante los primeros meses de este pasó por momentos difíciles que lo hicieron ver las drogas como un escape.

El influenciador se tomó todo con risas y reconoció que ha intentado dejar la droga, pero señaló en su transmisión que “si ‘La Liendra’ deja de estafar por cinco segundos, entonces yo dejo de drogarme”.