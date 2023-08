Caso Nicolás Petro: en qué puede afectar la visita del presidente a su hijo

El presidente Petro y su hijo mayor. Instagram.

El 21 de agosto, el presidente Gustavo Petro visitó a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, en su residencia en Puerto Colombia. El encuentro, según el mismo Petro Burgos, giró en torno a asuntos familiares, como la llegada de Luka Samuel, el hijo que espera este con Laura Ojeda, y que en esta estuvo su madre, Katia Burgos, y algunos primos. El presidente, además de confirmar la visita e insistir en que ha respetado y respetará la independencia judicial, dijo que “como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño”.

La visita, sin embargo, causó revuelo y se prestó para un sinnúmero de especulaciones e incluso un trino de Day Vásquez, la expareja de Petro Burgos, en el que escribió: “Yo SÍ seguiré colaborando con la justicia”.

Day Vásquez envía duro mensaje tras visita del presidente Petro a su hijo Nicolás.

Más allá de lo que hayan conversado los Petro y lo que comentó Vásquez, aquí lo importante es saber si esta visita del presidente a su hijo mayor, que es investigado por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, delitos por los cuales fue imputado, afecta o no el proceso que cursa en contra de Petro Burgos.

Tanto el presidente como su hijo mayor comentaron la naturaleza de la visita que el primero le hizo al segundo el 21 de agosto.

Ante esto, Infobae Colombia consultó al penalista Francisco Bernate, que advirtió que “en absoluto” la vista del presidente Petro a su hijo podría afectar la negociación que adelanta Petro Burgos con la Fiscalía General de la Nación para buscar un principio de oportunidad y que tampoco tendría por qué entorpecer el proceso de colaboración con la justicia que este adelanta.

El abogado Bernate precisó, primero, que “cuando se impone una restricción, la restricción debe ser precisa y su interpretación debe ser restrictiva”, aclarando que esta medida no implica una prohibición para reunirse “con cualquier persona que pueda tener algo que ver con este asunto, porque eso sería una indefinición”. Advirtiendo que en las investigaciones que se adelantan contra Petro Burgos y Day Vásquez, el presidente no es coinvestigado ni objeto de la investigación.

“Es muy claro el juez y el fiscal, y es evidente así para todos, que la restricción opera para tener visitas, encuentros, conversaciones o contactos con personas que estén dentro de esta investigación, que es la señora Day Vásquez, las personas que presuntamente habrían financiado a la campaña o al señor Petro y lo que surge dentro de esta investigación, en la que no se hizo ninguna alusión respecto a si el presidente era coinvestigado, o no”.

El penalista advirtió que la visita del presidente a su hijo en nada debería entorpecer el proceso que este tiene en la Fiscalía.

También señaló que en la medida que la decisión del juez con cobija al presidente Petro, a su juicio, “la visita, supongo, en nada debe afectar el proceso de colaboración que adelanta el señor Nicolás Petro, en la medida que se comprometió a decir la verdad. En cualquier caso, la justicia deberá determinar si se trató de alguna interferencia”.

Además, reparó en que la visita del presidente a su hijo mayor “es una situación apenas normal y humana de un padre viendo a su hijo que está pasando una situación difícil y yo no creo que tenga ninguna incidencia”.

El abogado Bernate reiteró que el presidente Petro no está “dentro de aquellas personas con las que tiene prohibición el señor Petro reunirse. Reitero, porque el padre no es ni materia ni objeto de esta investigación en particular, y reiteró porque las restricciones siempre deben interpretarse de una manera estricta y restrictiva”.

El penalista Iván Cancino advirtió que, además de que la Fiscalía no puede investigar al presidente, este no fue mencionado en la matriz de investigación que esta tiene contra Nicolás Petro Burgos.

Por su parte, el abogado Iván Cancino, en X (antes Twitter), se pronunció sobre el particular advirtiendo que a Petro Burgos “le imputaron dos delitos: lavado y enriquecimiento”, y que en esa investigación “NO está GUSTAVO PETRO. Fuera la de supuesta financiación ilegal hasta habría discusión”, por lo que añadió que nada le impide al presidente visitar a su hijo:

“El presidente por ende al no estar relacionado en ESTA INVESTIGACIÓN puede ver a su hijo sin violar ley o decisión del juez”

El penalista comentó la vista del presidente Gustavo Petro a su hijo Nicolás Petro.

El abogado Iván Cancino le reiteró a Infobae Colombia que, primero, el presidente Petro “no está en esa investigación. Porque (la Fiscalía) no puede investigarlo”. También advirtió que la visita de Petro Urrego a Petro Burgos no afectaría la negociación que este último adelanta con la Fiscalía, pues “no guarda relación ninguna. Porque solo se puede referir a los mencionados por el fiscal. Y el fiscal no mencionó al presidente porque no podía hacerlo”.

También insistió en que cuando el juez tomó la determinación de restringirle algunos contactos a Petro Burgos, el fiscal del caso no lo mencionó, “porque además no puede investigarlo; no está en la matriz de ESA investigación. No importa, él no puede meter a personas que no estén en lo que la Fiscalía pidió. Y como la fiscalía no investiga a Gustavo (Petro) no está incluido”.

Además, reiteró que los hechos por los que está siendo procesado Petro Burgos son “son lavado y enriquecimiento. No financiación de campaña, que sería otra cosa” y que en estos, “nada tiene que ver el presidente”.

El penalista del Río Malo advirtió que el presidente Petro no hace parte de los hechos por los que investigan a Nicolás Petro Burgos.

Otro que comentó la visita fue el abogado penalista Miguel Ángel del Río Malo, que también en X (antes Twitter) escribió: “La visita del papá al hijo no debe cuestionarse porque el padre no hace parte de los hechos jurídicamente relevantes”.

El abogado Cancino también advirtió, según lo citan en El Espectador, que “debe ser muy excepcional prohibir a un hijo verse con su padre, de tal suerte que no encuentro ningún sustento legal para que pueda decir que se va a revocar la medida de aseguramiento”.

Así mismo, el penalista Ricardo Burgos comparte el concepto de los demás abogados, pues según lo citan también en El Espectador, “escuchando el audio del señor juez de control de garantías, en ningún momento establece que Nicolás Petro Burgos no puede acercarse a su padre Gustavo Petro, más cuando según se ha conocido, el primero jamás ha relacionado a su padre con hechos de corrupción, es más lo desvincula de los hechos por los cuales se le investiga”.

Así las cosas, por lo que se sabe de la visita del presidente a su hijo mayor y por el estadio en el que están las investigaciones en contra de Petro Burgos, que el presidente haya visitado a su hijo no constituye ninguna violación a la ley ni a las órdenes proferidas por el juez que ordenó la medida de aseguramiento domiciliaria con restricción de la movilidad a Nicolás Petro Burgos.