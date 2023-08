Jota Pe Hernández protagonizó polémica durante sesión plenaria: opositores y liberales, entre los que más reclamaron

El senador de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza (foto) dijo que sí hay un listado de congresistas beneficiados con el pago de la gasolina para los vehículos que utilizan en sus avanzadas. Foto: X (Twitter) @JotaPeHernandez

Una fuerte polémica generó el senador Jota Pe Hernández en plenaria adelantada el martes 22 de agosto al afirmar que sí hay un listado de congresistas que reciben cupos para el pago de la gasolina sin necesidad de utilizar su salario.

Sumado a eso, el senador de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza sostuvo en su intervención que la Unidad Nacional de Protección (UNP) sí realizó ese listado de legisladores que reciben subsidio para el combustible de los vehículos otorgados para su transporte.

“Sí hay una lista no solo de senadores, sino también de representantes –a la Cámara– que no solamente reciben cupos de gasolina, como si el salario no les alcanzara, sino que también reciben el pago de peajes”, dijo el senador. Dicha afirmación generó un duro debate en la sesión, siendo Miguel Uribe, del Centro Democrático, uno de los que más reclamó.

Posteriormente, el senador Fabián Díaz, de los verdes, sostuvo que ningún integrante de su partido recibe dinero extra para el pago de la gasolina o peajes por parte de la UNP “o cualquier otro organismo”. A su turno, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, sostuvo que ningún legislador de esa bancada es beneficiada con esos subsidios. Sin embargo, manifestó su preocupación por una eventual reducción del salario de los congresistas.

“Todavía no está operando el salario de 43 millones, y cuando esté operando nos quedará en 27 ante lo que era 21 o 22. Allí no está el impuesto que toca pagar, que son alrededor de cinco millones de pesos al mes. –Con esto– ya a baja a 22 y cuando nos rebajemos el sueldo creo que nos va a quedar... En 13 millones de pesos. Si eso satisface al país (...) Habrá que mirar alternativas de dónde devengar ingresos”, manifestó el senador.

Lidio García, de los liberales, sostuvo también que no hay congresistas al interior de ese partido recibiendo este tipo de cupos; sin embargo, criticó la aseveración lanzada “al aire” por Jota Pe Hernández.

“Senador, por favor, dejar claro que en la generalización que usted ha hecho queda en el aire un sinsabor de quiénes son los senadores que hayan podido recibir de manera ilegal, diría yo, e irresponsable, pagos de gasolina y de peajes”, sostuvo García Turbay. De paso, planteó la posibilidad de citar al director de la UNP, Augusto Rodríguez, a un debate de control político por las supuestas dádivas entregadas a varios congresistas desde la entidad.

Desde la U y Cambio Radical también negaron estar recibiendo de pagos para el combustible y los peajes y pidieron avanzar con el debate y la posterior votación del articulado que, en esencia, dejaría un tope mínimo salarial para senadores y representantes de 25 salarios mensuales vigentes.

¿Qué dijo el Ministerio de Hacienda sobre la reducción al salario de los congresistas?

El viceministro Diego Guevara expuso en plenaria un análisis hecho por la cartera de Crédito Público sobre el impacto fiscal que tendría una baja al sueldo de los parlamentarios en caso de que sea aprobado el proyecto de ley. Con el aumento hecho por el presidente Petro de acuerdo a lo regido en la legislación actual, dicho monto quedaría en 43.418.548 pesos colombianos.

Sin embargo, dijo que ante una aprobación se debe tener en cuenta la existencia de una ‘ley marco’ (Ley 4 de 1992) que fija los parámetros sobre asignaciones salariales de los integrantes de la Rama Legislativa y que no puede ser restringida por la aprobación de otra ley.

“Desde el Ministerio de Hacienda consideramos que fijar un tope puede restringir el rol del Ejecutivo que, finalmente, es el competente para la fijación de los salarios”, dijo el funcionario respecto del concepto dirigido por la dependencia a cargo de Ricardo Bonilla.