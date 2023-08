Lo que esperaban los hinchas de Millonarios: renovaría finalmente a dos de sus figuras

Millonarios se prepara para enfrentar al Once Caldas en El Campín, donde venció en su último juego al Deportes Tolima por 1-0 en Liga Betplay. Foto: Millonarios FC

Luego de que Millonarios salió campeón de la Liga Betplay el 24 de junio, superando al Atlético Nacional en la final, el siguiente paso en el proceso azul es la conservación de casi toda la nómina para afrontar la Conmebol Libertadores 2024, cuando disputen el certamen desde la fase de grupos.

Previo a la pelea por el título, los Embajadores ya venían afrontando esa situación porque algunos jugadores tenían ofertas del exterior, otros culminaron su vínculo a mediados de julio y para otros se revisaba su contrato, pensando en renovarlos para que disputen la Libertadores.

Sin embargo, hasta ahora es que Millonarios sacaría el “humo blanco” respecto a la renovación de dos figuras en el club, los cuales no tomaron la decisión en semanas anteriores y finalmente aclararon su posición, están dispuestos a firmar y solo resta que se haga realidad, como lo esperan los hinchas azules.

La renovación más esperada

Si había alguien que los aficionados de Millonarios esperaban durante la temporada 2023 era la renovación de Alberto Gamero, el técnico que va a completar cuatro años al mando de la nómina, consiguió dos títulos y consolidó un equipo que pelee en cada campeonato.

El director técnico Alberto Gamero tendría planeado renovar con Millonarios por los próximos tres años. @MillosFCoficial/Twitter.

En diálogo con la emisora Caracol Radio, el entrenador afirmó que todo está encaminado a firmar su nuevo contrato, solo que se toma su tiempo para estampar su firma y garantizó que lo hará: “Tuve otro diálogo con el presidente Enrique Camacho que viajó a Bucaramanga. No creo que va a haber ninguna clase de problemas. Mi contrato no termina mañana, ni este mes. Mi contrato termina hasta el 15 de diciembre. No hay desespero por eso”.

Por otro lado, Gamero dijo que faltan por definir unos detalles en el contrato, pero que queda tiempo para cuadrar todo: “Esto no termina en octubre ni en noviembre, solo hasta diciembre, pero no hay prisa para eso... Es bueno, han tenido consideración, hay unas cositas que tengo que hablar”.

Volvería para quedarse

Así como Alberto Gamero es uno de los hombres que Millonarios desea retener por mucho tiempo, lo mismo pasa con Juan Pablo Vargas, defensor que iba a firmar con Santos, no pasó los exámenes médicos y volvió al club para cumplir su contrato que finaliza en diciembre.

Juan Pablo Vargas ha jugado durante cuatro años con Millonarios. Foto: Millonarios FC

El técnico Alberto Gamero dejó claro que el costarricense se encuentra concentrado con los azules y desea ganar otro título: “Juan Pablo tiene los pies puestos aquí en Millonarios, es lo que he hablado con él, lo que le he visto. Está feliz, está contento aquí”.

Sumado a eso, el jugador descartó que tenga nuevas propuestas del exterior, sobre todo por el fichaje fallido al Santos que lo descartó por su contractura muscular: “No sé absolutamente nada de lo de Argentina, lo de Brasil ya lo dejé atrás y ahora sigo enfocado en Millonarios”.

A mejorar en Liga

Mientras avanzan las renovaciones de Gamero y Vargas, el camino de Millonarios en Liga Betplay se ha complicado por el pésimo inicio de campeonato, con solo una victoria, dos derrotas y dos empates, por eso deberán sacar un buen resultado el lunes 21 de agosto ante Once Caldas en El Campín.

Para este compromiso, probablemente se repetirá el trío de mediocampistas Daniel Ruiz, David Macalister Silva y Daniel Cataño, quienes tuvieron una buena actuación en el empate sin goles ante Bucaramanga, por Copa Betplay, y el entrenador les daría la confianza de repetir compromiso.

Sander Navarro, lateral derecho de Millonarios que se ganó el puesto tras la lesión de Elvis Perlaza. Foto: Millonarios FC

Por otro lado, Sander Navarro seguiría como lateral derecho por sus buenas actuaciones frente a Jaguares, por la Liga Betplay, y Bucaramanga, pero sabiendo que Ricardo Rosales está disponible para pelear la posición mientras se recupera Elvis Perlaza.