Epa Colombia habría confirmado indirectamente su embarazo

La empresaria compartió un video con náuseas y sus seguidores afirmaron que ya está embarazada

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, afirmó hace algunas semanas en entrevista con la española Eva Rey, que se estaba sometiendo a un costoso tratamiento para quedar embarazada. De acuerdo con la empresaria, en una clínica de banco de esperma en Estados Unidos pudo seleccionar las cualidades físicas del hombre para que Dafne Samara fuera blanca y de ojos azules.

Asimismo, a través de sus InstaStories aseguró que se sometió a varios chequeos médicos dando como resultado que su condición de salud era perfecta para quedar embarazada.

Epa Colombia confirmó que será ella quien tendrá a la bebé en el vientre. / Foto @epa_colombia

“Linda, no sé ni cómo contarte, estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé como no se dé. No sé qué va a pensar tu mamá cuando vea este video y diga, ‘y a ella quién la embarazó y cómo fue’. Me dijeron que estaba muy bien, que estaba perfecta para recibir mi embrión. Ha sido un proceso bien lindo, bien maravilloso”, fue lo que dijo Epa Colombia en la voz en off de su video.

Después de esto, la empresaria dio algunos indicios de cómo avanza su estado de gestación, pues apareció en sus redes sociales con unas fuertes náuseas en el momento en que se movilizaba en uno de sus lujosos carros, acompañada de Karol Samantha, su pareja. En ese momento, ella le alcanza una bolsa para vomitar, por lo que Barrera Rojas compartió un emotivo mensaje.

Epa Colombia apareció en sus redes sociales vomitando y generó especulaciones sobre su estado de gestación. Foto: @epa_colombia/Instagram

“E tenido unos días más fuertes. No sé cómo explicar lo que siento. Me siento tan rara conmigo misma, me siento extraña (sic)”, escribió la bogotana en su publicación.

En ese momento, Karol Samantha le indicó que no creería que se trate de alguna intoxicación porque no han comido nada distinto y agregó: “Ni la gripa, porque a ti ya te había pasado antes”. Aunque no ha confirmado oficialmente su embarazo, lo cierto es que sus seguidores han afirmado que esto sería la primera muestra que efectivamente está en la espera de su hija.

Estos son sus millonarios negocios

Para los millones de seguidores que acumula en sus redes sociales Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, la empresaria amasó una fortuna con su negocio de keratinas y vendiendo publicidad como creadora de contenido. Con esto logró comprarles a sus padres una casa en el norte de la capital del país y más de tres carros, además, del lujoso Penthouse en el occidente de Bogotá.

Recientemente, la empresaria sostuvo una conversación con Eva Rey, en la que reveló cuáles son los millonarios negocios que tiene y los que le han permitido darse el estilo de vida que presume en sus redes sociales.

Epa Colombia reveló cuáles con los negocios que le han permitido tener millonarias ganancias. Foto: Captura de Pantalla YouTube Eva Rey

De acuerdo con sus revelaciones, la también influenciadora tiene más de 500 empleados en su empresa distribuidos en 150 de planta y aproximadamente 250 personas que trabajan en la producción de envases, etiquetas y distribución de los productos a nivel nacional. Sin embargo, esto le atemoriza un poco debido a la economía del país, independientemente de que tenga o no que pagar el 35% de sus ganancias en impuestos a la Dian.