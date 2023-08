Fuerte advertencia de Coljuegos a influenciadores que hacen rifas sin autorización en redes sociales

Marco Hincapié Ramírez, presidente de Coljuegos. Foto; Coljuegos.

Coljuegos, la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que regula los juegos de suerte y azar en Colombia, hizo una fuerte advertencia a quienes hacen rifas a nivel nacional sin autorización.

Por medio del presidente de esta, Marco Hincapié Ramírez, Coljuegos recordó que esta la es única entidad autorizada para administrar dichos juegos.

“Tenemos que recordarles a los colombianos que es Coljuegos quien administra los juegos de suerte y azar, llámense promocionales, novedosos, localizados o rifas a nivel nacional, que dichos juegos deben ser operados por personas naturales o jurídicas bien por acto administrativo o por concesión”, afirmó.

Así las cosas, señaló que “debemos advertir que quien desee operar cualquiera de las modalidades anteriormente mencionadas, debe pedir autorización de la entidad”.

Para Hincapié es muy peligroso lo que ocurre en la actualidad en las redes sociales, debido a las actuaciones de algunos influenciadores que desconocen la ley y para obtener mayor visibilidad sortean automóviles, casas, cirugías estéticas, etc., siendo importante indicar que no pueden excusarse en el desconocimiento de las leyes, dado que eso no les exime de la responsabilidad al momento de la imposición de sanciones.

Por último, el presidente de Coljuegos hizo un llamado especial a todos aquellos que deseen operar juegos de suerte y azar, para que obtengan previa autorización, por lo que enfatizó que las rentas que recauda Coljuegos tienen como finalidad la financiación de los servicios de salud de los colombianos.

Anteriormente, Coljuegos había informado que quienes organicen concursos y sorteos a través de las redes sociales deben solicitar permiso o se exponen a sanciones económicas que ascienden hasta los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes: es decir, alrededor de $100 millones e, incluso, una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar hasta por cinco años.

Es común que en redes sociales se vean concursos conocidos como "giveaway". Foto: infobae.

Juegos de suerte y azar recaudaron $796.536 millones en 2022

Coljuegos informó que en el 2022 se registraron cifras récord en cuanto a recaudo de apuestas y transferencias en los juegos de suerte y azar. La entidad indicó que, para el periodo de enero a diciembre del 2022, el recaudo total alcanzó los $796.536 millones por concepto de juegos nacionales, lo que representa un crecimiento del 18% al compararlo con el mismo periodo del año anterior ($613.000 millones).

Entre tanto, en relación con diciembre del 2022, el recaudo llegó a $76.665 millones, lo que representó un crecimiento del 26% con respecto a diciembre de 2021.

Estos recaudos permitieron que el total de transferencias a la salud de los colombianos de los juegos nacionales en el año 2022 fueran de $737.872 millones, con un crecimiento del 42% en comparación con el año anterior, con un aporte de $150.363 millones entre los fondos municipales y departamentales, $480.666 millones a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), $61.571 millones al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y $45.270 millones al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, que contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud del país.

“De este gran total y con corte al mes de diciembre de 2022, los juegos localizados (casinos y los bingos) fueron los de mayor aporte en recaudos llegando a $319.710 millones, con un crecimiento del 33% más que el año anterior, gracias al aumento de máquinas electrónicas tragamonedas (MET´s), los cuales llegan a un total de 101.202 y representa un crecimiento del 9%, lo cual conllevó a tener 3.428 establecimientos de comercio que representan un 14% de crecimiento con respecto al 2021″, informó Coljuegos.

La entidad también precisó que los juegos operados por internet alcanzaron un recaudo de 255.376 millones de pesos. Por su parte, Baloto Revancha logró $53.639 millones, mientras que SUPER astro recaudó $120.298 millones y los juegos promocionales alcanzaron $4.741 millones.