Shakira: este es el origen del nombre de la cantante barranquillera

Conozca el significado del nombre de Shakira. Photo © 2023 Goff Photos/The Grosby Group

Shakira es una de las artistas colombianas que goza de gran reconocimiento entre sus seguidores. La colombiana alcanzó la fama internacional con el lanzamiento de su primer álbum en inglés titulado Laundy Service y con el que además conquistó el mercado anglosajón, uno de los más complejos en el mundo.

Te puede interesar: Shakira ganaría astronómica cifra por comercial de papas fritas

Recientemente, su nombre ha sonado en los diferentes portales de la prensa rosa por cuenta de su separación del exfutbolista Gerard Piqué. La intérprete de temas como ¿Dónde están los ladrones? o Te dejo Madrid, convivió cerca de 12 años con el catalán y fruto de este amor nacieron Milan y Sasha, con quienes ahora vive en una lujosa mansión de Miami.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Shakira durante la entrega de los Premios Juventud, en el que se llevó ocho estatuillas a su casa, acompañada de sus hijos. Foto: @shakira/Instagram

Pero, en algún momento, se ha preguntado ¿cuál es el significado del nombre Shakira? De acuerdo con el portal Bekia Padres, el nombre que lleva la colombiana es de origen árabe y su significado es “gracias o mujer agradecida”. Los musulmanes no árabes también lo utilizan y es la forma femenina de “Shaker” que proviene de la palabra árabe “Shukr” que significa “gracias”.

Te puede interesar: Karol G se roba las miradas en la portada de la revista Rolling Stone

De acuerdo con el portal de padres, se trata de una persona sentimental, muy pendiente de sus emociones y con el paso del tiempo destacan por su bondad. Entre sus cualidades destaca la humanidad, puesto que entre sus planes de vida siempre está la buena labor tratando de ayudar a las personas.

Shakira tiene un nombre que traducido al español significa "mujer llena de gracia", y tiene entre sus cualidades la bondad y la humanidad. Foto: @shakira/Instagram

“Son muy honestas, siempre dicen la verdad de manera directa y no soportan las injusticias, por lo que son bastante reivindicativas. Reflexionan sobre la vida, puesto que son muy reflexivas, pensativas y además, curiosas. También es alguien sociable, por lo que no tiene problemas para comunicarse con todo el mundo”, reseñó el portal web.

Cuántas personas se llaman Shakira

Aunque en Colombia no se tienen los datos exactos de cuántas personas se registraron en 2022 como Shakira, lo cierto es que en Perú más de 1.787 personas fueron registradas con el nombre de la colombiana. En España, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, cerca de 632 jóvenes entre los 17 años se registraron con el pseudónimo de la barranquillera.

Las predicciones para Piqué

Recientemente, el vidente y astrólogo conocido como El Niño Prodigio habló para People en Español sobre lo que él ve en esa relación y anticipó una nueva infidelidad por parte del exfutbolista.

Te puede interesar: Carlos Vives y Juanes se unen en una nueva producción

“Se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante, porque no lo veo a él solo”, señaló el famoso astrólogo al señalar que Gerard Piqué no estaría con Clara Chía precisamente por amor: “Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”, afirmó.

Gerard Piqué acompañado de Clara Chía en medio de un viaje al que se disponían a partir, toreando a la prensa española.

De acuerdo con el tarotista, la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué no estaría pasando por el mejor momento, debido a que al exfutbolista le sería difícil mantenerse fiel a la joven de 23 años. En ese sentido, anticipó que quien la va a pasar mal en todo esto es Clara Chía: “Va a pasar mucho problema, muchas contrariedades, pero ella sí se ve muy enamorada de él”, aseguró.

Pero también descartó que la pareja vaya a llegar al altar en un futuro, por lo que El Niño Prodigio indicó que se vislumbraba un camino claro en este sentido en la mediática pareja.