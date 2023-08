Rodolfo Hernández habló sobre el cáncer de colon que padece: “El tumor se disminuyó en el 47% "

Rodolfo Hernández, candidato a la Gobernación de Santander, aseguró que no le teme a la muerte. Foto Colprensa

El excandidato presidencial y actual candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, reveló cómo ha evolucionado su tratamiento contra el cáncer de colon que padece, en el programa digital Desnúdate con Eva, dirigido por la periodista española Eva Rey. Dijo que las sesiones de quimioterapia han logrado importantes resultados en el tumor que le detectaron.

“[El tratamiento es] severo; llevamos dos meses, cuatro quimioterapias y después de esas cuatro quimioterapias, el tumor se disminuyó en el 47%”, detalló el ingeniero en el programa.

De acuerdo con su relato, antes de que el tumor fuera detectado sentía llenura en el abdomen, específicamente, en la zona del ombligo. Para disminuir los síntomas, tomaba Alka Seltzer, un medicamento que reduce la acidez del estómago, pero no surtía los efectos que esperaba.

“Me fui para el Clinicentro en Bucaramanga, y me dijeron, después de los exámenes, tiene cáncer. Me fui para el Hospital Internacional a que me hicieran los exámenes, y reconfirmaron cáncer en el colon”, sostuvo el candidato a la Gobernación de Santander.

Luego, empezó el tratamiento con quimioterapias en Bucaramanga, ciudad en la que reside. Ahora, con la disminución del tumor, está en espera de información sobre cómo continuará su lucha contra el cáncer.

“Esta semana, seguramente, o la entrante, me pasan la ruta que vamos a seguir: si es seguir con quimio o me hacen cirugía”, puntualizó Hernández en conversación con la periodista.

Además, reveló que las sesiones de quimioterapias no han afectado su diario vivir ni su calidad de vida como se esperaba, tanto así, que el personal de salud que lo atiende ha quedado “sorprendido”.

“Allá se quedaron sorprendidos, porque eso, dizque usted se poposea (sic) en los calzones de la carga radial que recibe, le da debilidad, le da sueño, no quiere hacer nada, total desaliento; y yo salgo de ahí para la oficina, a mí no me da nada”, afirmó el político.

Por otra parte, ante las posibilidades de muerte, dijo que no tiene miedo. Incluso, señaló que, de fallecer, prefiere ser incinerado y no enterrado. Además, dijo que su herencia de más de 100 millones de dólares ya está repartida entre sus familiares.

“Yo ya he vivido el 90% de la expectativa de vida y morir hace parte de la vida. La gente le tiene miedo a morirse, yo creo que es un sueño eterno”, sostuvo Hernández en la entrevista. Añadió entonces que si fallece, además de ser incinerado, quiere que le pongan una lápida que diga lo siguiente: “Aquí yace Rodolfo Hernández, quien persiguiendo el trabajo y el dinero perdió la salud. Aquí yace Rodolfo Hernández, sin dinero y sin salud”, dijo Hernández entre risas con la periodista.

La disputa por la Gobernación de Santander

La periodista española le preguntó a Hernández si confirmar su candidatura para la Gobernación no es un retroceso en su carrera política, teniendo en cuenta que ya pasó por una contienda por la Presidencia de la República.

“Yo no puedo echar más para adelante (...), porque no hay elecciones para presidente, sino hasta dentro de dos años”, dijo el candidato en respuesta.

Luego, se refirió a la inhabilidad que dictó la Procuraduría General de la Nación (PGN) en su contra por el caso Vitalogic, en el que Hernández favoreció a la compañía con la adjudicación de un contrato millonario. Según el candidato, la sanción que anunció el Ministerio Público todavía no está rigiendo porque hace falta una revisión.

“Lo que me dicen los abogados es que no. La procuradora puede dictar todas las resoluciones que quiera, pero están sometidas a revisión en el Consejo de Estado (...). Los abogados me dicen que esa revisión puede durar tres, cuatro, cinco, seis, siete años”, afirmó Hernández.

Sin embargo, si Hernández llega a ganar la Gobernación de Santander y en medio de su administración el Consejo de Estado ratifica la inhabilidad, tendría que renunciar. A pesar de que esa posibilidad existe, el candidato prefirió continuar con su candidatura.

“De pronto se agrava la situación de salud y me les muero antes de prestarle el servicio allá a Santander, entonces me voy a arriesgar a eso”, sostuvo Hernández.