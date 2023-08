“La tapa negra”, la nueva modalidad para robar en cajeros automáticos

Autoridades han denominado este método como "La caja negra". Foto. Getty-RedesSociales

La inseguridad y la delincuencia es uno de los aspectos que más preocupan en Colombia, por lo que uno de los principales temores de la ciudadanía a la hora de retirar su dinero está en ser víctima de los ladrones, que bajo un nuevo método están robando sin necesidad de amedrentar.

A través de redes sociales, las autoridades en el país han expuesto un nuevo método de robo que ha sido adoptado por los delincuentes, que ahora engañan utilizando los cajeros automáticos.

En un video que se ha viralizado, un agente de la Policía Nacional quita un objeto que es puesto por los criminales en el espacio donde salen los billetes del cajero, el cual ha sido denominado “La tapa negra”, ya que el dinero queda retenido, aunque el sistema indique que ya ha sido entregado.

Debido a esto, las autoridades piden tener mayor precaución a la hora de retirar su dinero, puesto que algunas personas al observar que la máquina no desembolsa el efectivo deciden retirarse del cajero para acercarse a una sucursal bancaría, al creer que el problema ha sido del sistema, mientras que los malhechores podrían estar esperando para tomar los billetes que fueron solicitados por el titular de la cuenta.

De la misma forma, se aconseja a las personas que no reciben el dinero del cajero permanecer dentro de ese espacio y alertar a las autoridades, ya que los criminales podrían optar por reaccionar de manera violenta contra ellos.

Autoridades piden que las personas tengan precaución de este tipo de métodos a la hora de retirar su dinero.

¿Qué hacer si el cajero no me entrega el dinero?

Al igual que los demás aparatos electrónicos, un cajero puede presentar fallas, por lo que puede pasar que no entregue el dinero a las personas o salga un monto equivocado al que fue solicitado, por lo que lo primero que debe hacer una persona es verificar si efectivamente la suma pedida fue descontada de su cuenta; un punto clave es la factura que debe arrojar el sistema en físico o en la pantalla.

Luego de ello, y en caso de que se compruebe que el dinero no fue entregado, el usuario deberá contactarse con la entidad bancaría por medio de los distintos canales de comunicación, pero sin retirarse del cajero, ya que el problema podría solucionarse y el dinero sea recibido por otra persona.

Cabe resaltar que todos los cajeros cuentan con un número de emergencia en el que se puede solicitar ayudar sin tener que salir del espacio. Si el caso persiste, otra de las opciones está en llamar a las autoridades para alertar sobre el hecho.

En caso de no recibir el dinero solicitado, se debe contactar a la entidad bancaría, pero sin retirarse del cajero, ya que el problema podría solucionarse y el dinero sea recibido por otra persona. Foto: Colprensa - Juan Páez

Precauciones a la hora de utilizar un cajero

Observa tus alrededores: Antes de ingresar a un cajero se debe revisar que no estén personas de apariencia sospechosa; además de que es recomendable ir acompañado o estar en un sitio de confianza o conocido.

Verifica el cajero: Observar que el cajero no tenga elementos extraños o ajenos, en caso de que se evidencia un objeto desconocido o tener desconfianza, lo mejor es buscar otro espacio para retirar.

Protege tu PIN: En caso de estar en un espacio abierto, se debe cubrir con su cuerpo la zona del tablero cuando se esté introduciendo la clave o código de seguridad.

No aceptes ayuda de desconocidos: Si no se tiene el conocimiento para retirar el dinero, es mejor buscar ayuda de un familiar o persona de confianza, no aceptar consejos de personas desconocidas.