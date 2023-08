Servicio de transporte público entre Soacha y Bogotá estaría en riesgo: por qué

La decisión se tomó como consecuencia de que, después de diez años de la suscripción del convenio, las condiciones de tránsito entre Bogotá y Soacha han cambiado sustancialmente. Foto: Secretaría de Movilidad.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el martes 7 de noviembre terminaría el convenio entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de Soacha, el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca, que establecía las condiciones de operación del transporte público en el corredor vial entre el municipio y la capital de Colombia.

Dicho convenio fue firmado en 2013 y permitía un permiso transitorio para que los buses urbanos de Soacha pudieran operar en Bogotá y cubrir una serie de rutas estratégicas con el suroriente y suroccidente de la ciudad.

Y es que la decisión no fue tomada de muy buena manera por el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, quien habría denunciado presiones por parte de Claudia López para no continuar con el convenio.

Saldarriaga indicó que López lo habría amenazado con no firmar ni renovar el convenio como un método de presión para que Soacha ingrese a la Región Metropolitana.

En una entrevista que sostuvo el mandatario local con Noticias Caracol, precisó que, de no renovarse el convenio, los vehículos de servicio público de Bogotá no podrían ingresar al municipio, y lo mismo sucedería con aquellos que provienen de Soacha, lo que afectaría directamente a unos 500 automotores.

Además, el alcalde añadió que ese tipo de presión que presuntamente estaría ejerciendo la mandataria bogotana dejaría a varias familias sin trabajo. Por eso, el funcionario afirmó que no cedería ante una administración que, según él, ha registrado un desempeño negativo en Bogotá.

Saldarriaga reiteró que mientras él esté a cargo de la gobernación de Soacha, el municipio no entraría a la Región Metropolitana: “Yo no funciono a los gritos, alcaldesa López. Aquí funcionamos de común acuerdo, pero no con presiones”.

Sin embargo, la dependencia de Movilidad explicó que la decisión se tomó como consecuencia de que, después de diez años de la suscripción del convenio, las condiciones de tránsito entre Bogotá y Soacha han cambiado sustancialmente.

Qué pasará con los ciudadanos que se movilizan entre Soacha y Bogotá

La Secretaría de Movilidad sumó que el municipio ya cuenta con la infraestructura de transporte de alta capacidad, como es la troncal de TransMilenio, que cuenta con 3.6 kilómetros de corredor vial y con cuatro estaciones: La Despensa, León 13, Terreros y San Mateo. Lo anterior permite movilizar a los ciudadanos entre la capital del país y el municipio.

Igualmente, la entidad explicó que desde el 2021 el esquema del transporte provisional dejó de operar en Bogotá, dando paso a la implementación del Sitp zonal, lo que garantiza la cobertura integral del transporte público del troncal de TransMilenio Soacha con toda Bogotá.

Por otra parte, la entidad argumentó que con base en una consultoría contratada por el municipio y los estudios técnicos de la Secretaría de Movilidad, el corredor de Soacha-Bogotá cuenta con una sobreoferta de buses de transporte público autorizados en el convenio.

“Lo que incentiva la competencia y la guerra del centavo, generando riesgos de seguridad vial, violación a las normas de tránsito, y altos niveles de contaminación, tema que se eliminó en la ciudad con el Sitp, ya que Bogotá trabaja con una flota de buses con tecnologías limpias y de bajas emisiones”, destacó la dependencia distrital.

Qué pasará con los taxis que prestan sus servicios en Soacha y Bogotá

La Secretaría de Movilidad aclaró que ese gremio podrá ingresar a la ciudad, siempre y cuando los conductores adquieran la planilla de viaje ocasional, por cada viaje ida y regreso, por medio de las empresas a la cuales se encuentran afiliados.

En el caso de los servicios colectivos que prestaban sus recorridos desde Soacha hasta Bogotá, la entidad enfatizó que se iniciará una transición y se efectuará en un comité con los delegados del convenio para que los buses urbanos del municipio operen únicamente dentro de la jurisdicción de Soacha.

Igualmente, para garantizar la prestación del servicio entre Bogotá y Soacha, la Secretaría precisó que se continuará con la operación de vehículos del transporte intermunicipal, habilitado por el Ministerio de Transporte.