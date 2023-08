La jugadora de la selección Colombia Daniela Arias aseguró que no es cierto que se vaya a casar

La futbolista aclaró que en realidad no se casará con su actual pareja

Un video publicado en TikTok entre la defensora central de la selección Colombia, Daniela Arias, y su pareja, Yéssica Gallo, causó revuelo, pues en plena Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023 le proponían matrimonio a la futbolista. Sin embargo, todo se trató de una broma que tuvieron que salir a aclarar, según las mismas protagonistas del video.

En un corto video, Gallo recuerda algunos tiernos momentos con la futbolista bumanguesa, y luego aparece con el supuesto anillo de compromiso entregándoselo a Daniela que, emocionada, estira los dedos y los recoge, mientras ve el estuche blanco.

Enseguida, las dos se ven sonrientes caminando, para regresar al momento en el que Arias estalla en risas, mientras Yéssica se levanta para abrazarla y darle un beso.

Sin embargo, en otro video subido por Yéssica, muestran lo que en realidad le entregó a su pareja: un charm para las manillas diseñadas por la empresa Pandora. Este es en forma de canguro, para que la futbolista recordara lo vivido en el continente oceánico.

Daniela Arias, en diálogo con Pulzo, aclaró que todo fue un malentendido provocado por el video: “La verdad es una confusión, la verdad es algo que se malinterpretó. Simplemente, era algo en broma, como de la emoción. Es algo que hay que aclarar porque en este momento soy viral y no lo sabía. Ahora todo el mundo me empezó atacar diciéndome ‘se va a casar’ y no, hay que aclararlo y que no pase de ahí”.

Yéssica Gallo también está vinculada al fútbol femenino, pero desde el área organizacional. La pareja de la defensora central es directora de una fundación que busca ayudar a niños y niñas con el fútbol y enseñándoles un segundo idioma. Esta labor social la realiza en la ciudad de Manizales. Ambas han sido muy reservadas con su relación, pero publicaciones en redes sociales dan a entender que están juntas desde 2022.

En Instagram, Gallo ha publicado decenas de fotos en las que se las ve juntas, felices, recorriendo el país y acompañando a Arias en los partidos de la selección Colombia, y que la acompañó en los cinco partidos que disputó la Tricolor en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda, en el que Daniela Arias fue ficha clave en el esquema técnico de Nelson Abadía, jugando todos los partidos como titular.

Estos serán los próximos retos de la selección Colombia Femenina

La selección Colombia Femenina terminó su histórica participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023, en donde avanzó por primera vez hasta los cuartos de final, fase en la que cayó ante Inglaterra 2-1.

A la fecha, el reto más próximo para el equipo femenil de mayores será la Copa Oro Femenina de la Concacaf 2024, torneo al que Conmebol fue invitado y Colombia logró su cupo tras el subcampeonato de la Copa América Femenina 2022. El campeonato, que se jugará en Estados Unidos, está programado para disputarse del 17 de febrero al 10 de marzo. Este será una de las ventanas de preparación a los Juegos Olímpicos París 2024.

Según el calendario de la FIFA, para lo que resta de 2023, la Tricolor podrá programar hasta cinco encuentros amistosos en las ventanas del 23 al 31 de octubre (dos partidos) y del 27 de noviembre al 6 de diciembre (dos juegos y uno adicional si así lo desea la Federación).

Ya en 2024, previo a los Juegos Olímpicos podrán ser otros seis amistosos, dos por cada fecha FIFA, entre el 1 y 9 de abril, del 27 de mayo al 4 de junio, y el último periodo de preparación será entre el 8 y 16 de julio.