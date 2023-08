El Negrito W: De soñar con ser futbolista a hacer reír a toda Colombia

El Negrito W reveló que actualmente se encuentra viviendo en Bogotá. Elnegritow/Instagra.

El estreno de la quinta temporada de MasterChef Celebrity ha hecho que los televidentes conozcan a figuras públicas que nunca habían estado en televisión nacional, uno de ellos es Iván Ramiro Córdoba López, que es conocido en redes sociales como El Negrito W. El valduparense que no tenía dentro de sus planes ser creador de contenido, pero su humor lo fue encaminando al mundo digital.

Aunque se llama Iván Ramiro, las personas se refieren a él como El Negrito, por lo que adopto esté apodo para sus redes sociales; señalando que el nombre de Iván Ramiro fue escogido por su padre debido al éxito que tenía cuando nació el futbolista colombiano, Iván Ramiro Córdoba, con quien comparte nombre y pasión, ya que cuando niño quería ser futbolista.

“Yo cuando pelado tenía el típico sueño, el de ser este futbolista, luego fui creciendo y quería ser acordeonero, pero cuando llegó un punto de mi vida, que no podía ser futbolista ni acordeonero, yo dije “yo quiero ser una persona que tiene éxito en la vida”, tener estabilidad económica, emocional, poder ayudar a mi mamá, a mi familia, entonces me metí a estudiar una carrera y decidí estudiar ingeniería ambiental y sanitaria”.

El Negrito se considera una persona tranquila y alegre, razón por la habitualmente busca arreglar problemas en lugar de dejarse afectar de las adversidades, lo que de cierta forma lo ayudo a complementar sus estudios con la creación de videos, ya que las redes sociales llegaron a su vida como un hobby.

“Yo empecé a hacer videos con un amigo de la universidad, empezamos a crear contenido, pero simplemente porque nos gustaba, sin estar pendiente de pronto de algún ingreso ni nada, como yo soy recochero, entonces también eso acolitaba la recocha, hacer videos y que la gente se riera”.

El creador de contenido hace parte de la quinta temporada de MasterChef Celebrity. Foto: @Dimelonegritow/Instagram

Sin embargo, en la universidad no fue la primera vez que le afirmaron que era una persona graciosa, ya que en su infancia lo llevaban a los partidos de fútbol por su buen sentido del humor y no por su talento con la pelota, por lo que desde allí fue confirmando que tenía una esencia que le agradaba a las personas.

“Nadie me dijo que hiciera videos ni nada de eso, pero cuando yo jugaba fútbol, cuando tenía 10 o 12 años, yo era malísimo jugando fútbol, pero a mí me llevaban a los viajes y a los partidos simplemente para hacer reír a los demás, como que sí resaltaba por eso, por ponerle alegría a la vida de los demás”.

A pesar de que hacer videos le apasionaba, El Negrito no pensaba que viviría de crear contenido, pero el éxito que tuvieron sus videos hizo que las marcas lo buscaran para trabajar, por lo que tuvo que suspender sus estudios para poder enfocarse en las redes, señalando que era tiempo de aprovechar su momento.

“Yo siempre supe que de las redes sociales se podía vivir, pero yo empecé a notar un cambio, ya me estaban entrando ingresos, empezaron a llegarme propuestas, entonces fue cuando vi que la vaina iba en serio, que fue justo cuando iba a empezar el segundo semestre de 2022, entonces fue cuando dije “yo me voy a dedicar a esto”.

A pesar de que sí sintió los cambios que la fama genera, El Negrito trata de mantener su esencia, por lo que graba con sus amigos, se mantiene cercano a su familia, sin embargo, el cambio más drástico se registró con la llegada de MasterChef, ya que desde allí tuvo que radicarse en Bogotá.

“Un cambio brutal en todos los aspectos, pero yo siento que yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado. Yo tengo mis mismos amigos, trato de involucrar a mis amigos en mi trabajo, no he perdido esa esencia porque eso es lo que me ha llevado donde estoy, pero un aspecto que ha cambiado gracias a Dios es el económico, hoy tenemos estabilidad. Yo vivía en Valledupar, pero a raíz de todo MasterChef me radiqué en Bogotá, y esos son cambios en mi vida, bastante grandes”.

Debido a MasterChef tuvo que radicarse en Bogotá. MasterChef Celebrity.

A pesar de considerarse una persona estable que no se ha dejado influenciar de la fama, El Negrito encuentra en su familia la estabilidad que lo hace mantenerse con los pies en la tierra, señalando que durante su vida el mayor apoyo ha sido su mamá, que lo apoyo con el sueño de ser futbolista, de ser acordeonero y ahora con las redes sociales, por lo que se alegra de que su mamá hoy esté orgullosa de su camino.

“Mi mamá siempre ha sido una persona que me apoya, yo he jugado fútbol y ella me apoyó, después quise ser acordeonero y me apoyaba. Siempre lo que yo decía que quería hacer, ella siempre trataba de ayudarme, y cuando surgió esto de las redes sociales, que fue un estallido, fue una alegría porque mi mamá está viendo que yo estoy haciendo lo que me gusta”.

Pero la fama sí llegó a golpearlo en algún momento, ya que el incremento de seguidores fue muy rápido, por lo que El Negrito llegó a sentirse impactado del número de personas que gustaban de sus videos; sin embargo, destacó que siempre se tuvo fe.

“Al principio de mayo del año pasado tenía seis seguidores, y en menos de un año ya tenía 180.000, entonces para mí eso es un salto humano bastante fuerte, fue impactante para mí, pero a la vez fue una alegría porque fue algo que yo no me esperaba, yo sí me tenía fe, yo decía que algún día iba a lograrlo, pero no así”.

Aunque asegura que todos sus videos son especiales, fue uno en el que interpretaba a un técnico de redes el que cambió para siempre su vida, ya que con este llegaron los miles de seguidores, por lo que fue allí donde decidió que su vida debía enfocarse en la creación de contenido y empezó a subir videos todos los días.

“Hay un vídeo que fue el que inició todo, se llama ‘si yo fuese técnico en redes’, fue como el cuarto vídeo que grabé y ese vídeo fue como donde empezó todo, donde empezaron a llegar seguidores, donde tomé la decisión de seguir subiendo contenido diario; ahí encontré la fórmula, ese es el vídeo que yo siento que fue el antes y el después”.