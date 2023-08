Se levanta pico y placa en vía Bogotá-Villavicencio, y hoy viernes se pondría en operación el segundo puente provisional

El viernes 11 de agosto se dará aperturta al segundo puente en la vía Bogotá-Villavicencio. Foto Invías

La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandina informaron a los usuarios del corredor vial Bogotá–Villavicencio que debido a los bloqueos causados por los transportadores en la vía se decidió levantar durante el viernes 11 de agosto la restricción de pico y placa para los vehículos de carga Categorías VI y VII.

Te puede interesar: Peaje de Pipiral, sentido Villavicencio-Bogotá, fue cerrado debido a congestión en sector de Chirajara

De esta manera, el 11 de agosto, mientras se logra habilitar el paso por la quebrada Estaquecá o se logra un tiempo de desplazamiento equivalente al 75 % del que se requería para viajar por la vía, se implementará la medida de pico y placa así:

- Vehículos de placa par: (2, 4, 6, 8 y 0) no podrán circular entre el K35+000 y el K85+000 los días pares entre las 00:00 a. m. y hasta las 11:59 p. m.- Vehículos con placa impar: (1, 3, 5, 7, Y 9) no podrán circular entre el K35+000 y el K85+000 en los días impares entre las 00:00 a. m. y hasta las 11:59 p. m.

Te puede interesar: Segundo puente provisional en la vía Bogotá-Villavicencio entrará en funcionamiento este jueves

De igual forma, señala el comunicado que debido a las afectaciones en los tiempos de desplazamiento de los usuarios que se encontraban en la vía, “recomendamos tener paciencia en el desplazamiento, no efectuar adelantamientos en sitios prohibidos, no exceder los límites de velocidad y mantener la distancia de separación en los túneles y en el caso de los motociclistas no efectuar adelantamientos por la derecha”.

Del mismo modo, los vehículos que tengan pico y placa y que tengan como destino Bogotá o Villavicencio, no podrán permanecer dentro de la vía y deberán ubicarse en un sitio seguro; para eso están destinados los siguientes puntos:

Te puede interesar: Reducirán capacidad operativa del aeropuerto El Dorado: consulte su vuelo y evite inconvenientes

- En el K35+000 podrán ubicarse a partir de la 1:45 a. m. para el sentido Bogotá – Villavicencio.

- En el K83+000 podrán ubicarse a partir de las 4:00 a. m. para el sentido Villavicencio – Bogotá.

A los vehículos que ingresen antes de la aplicación del Pico y Placa es decir antes de las 11:59 p. m. no se les detendrá una vez estén dentro del corredor concesionado y podrán continuar su trayecto

Apertura del puente

A todo esto se suma la demora de la apertura del segundo puente metálico provisional que permitirá dar movilidad en cada sentido de forma simultánea e independiente en esta vía.

En primera instancia se tenía planeado que el puente comenzara a funcionar el jueves 10 de agosto, y así lo había anunciado el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García: “Este jueves 10 de agosto entra en funcionamiento el segundo puente provisional instalado en la vía al Llano. Nuestra gratitud al batallón de ingenieros, quienes en tiempo récord ha hecho la instalación de estas dos infraestructuras para que podamos tener el restablecimiento total de esta importante vía”.

Sin embargo, las malas condiciones del clima obligaron a postergar la activación de la estructura, aunque también estaba pendiente la instalación de algunos dispositivos de señalización vial, así como culminar el proceso de fijación de las rampas de acceso y la demarcación correspondiente.

Ante esto se fijó la fecha del viernes 11 de agosto para empezar a dar paso a los vehículos por la estructura metálica.

Sin embargo, tanto los gobernadores de Cundinamarca como del Meta protestaron por querer demorar el paso del viaducto para el sábado 12 de agosto, como lo querían desde el Gobierno Nacional. Ambos mandatarios coincidieron en que es urgente que se permita el paso lo más pronto posible debido a los costos que esto implica para las empresas transportadoras.

El Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, señaló en un comunicado que con esta obra “ya quedaría el paso en ambos sentidos. Hemos tenido ese traumatismo, pero hay que agradecerle de nuevo al Ejército Nacional el trabajo”.