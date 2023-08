Letra de ‘Mi ex tenía razón’, la nueva canción de Karol G: con indirectas a Anuel y referencia a Selena Quintanilla

La canción es una cumbia tex-mex para rendir homenaje a la fallecida Selena Quintanilla (Foto: captura video YouTube)

El álbum Mañana será bonito: Bichota Season de Karol G llegó a todas las plataformas y la cantante colombiana sorprendió con 10 nuevas canciones a sus seguidores. Una de las que más expectativa había generado en el listado del disco era Mi ex tenía razón, con la que se anticipaba que la cantante paisa nuevamente haría referencia a su expareja Anuel AA.

De hecho, el sencillo es el único que incluyó videoclip oficial en el lanzamiento del Bichota Season y ya causa las primeras impresiones entre los fanáticos. Como muchos lo esperaban, Karol G le responde a Anuel; pero no hay que confundirse: la canción no está dedicada al puertorriqueño, sino a su nuevo amor, Feid.

“Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor”, es la frase más contundente con la que La Bichota le responde a su expareja. Se entiende que es una respuesta directa a la canción que Anuel AA lanzó recientemente llamada Mejor que yo, dedicada al nuevo novio de Karol G.

Además de esa frase, Karol G lanzó varios sablazos a su expareja, quien durante los últimos meses adelantó una campaña bastante criticada en redes sociales y en sus conciertos atacando a Feid y pidiéndole a la colombiana que regresara con él: “Soy un maquinón, pero me tenían empty”, canta la paisa haciendo referencia a cómo se sentía en su relación con Anuel AA.

“De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné”, agrega La Bichota en su canción, la cual retrata que está mucho más feliz con la vida que tiene ahora. “Ya no extraño la vida que tenía, cuando pienso en lo que decía”, agrega.

A pesar de esas referencias al puertorriqueño, la canción no está dirigida a él, sino a quien ocupa su corazón ahora. “Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices ‘mi amor’”, dice la primera estrofa de la canción.

Karol G estrenó su nuevo álbum "Mañana será bonito: Bichota season" (Foto: captura video YouTube)

Con los rumores de su relación con el cantante colombiano Feid, los cuales se han ido confirmando con apariciones en público tomados de la mano, esta canción se ha interpretado entre los seguidores de La Bichota como una declaración de Karol G a su nuevo amor.

“Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, agrega la colombiana en la letra de la canción que hace parte de su nuevo álbum Mañana será bonito: Bichota season.

Karol G además demostró su admiración por la reina del tex-mex, Selena Quintanilla. El ritmo de la canción es una clara referencia a la artista estadounidense que murió en 1971; pero la paisa también lució un top corto en el que se ve la foto de la artista que interpretó canciones como Amor prohibido y Como la flor.

La referencia a Selena Quintanilla está presente en todo el video y la canción (Foto: captura video YouTube)

El videoclip también hace referencia a la época en la que Selena Quintanilla era una de las artistas más importantes. La imagen está en formato cuadrado y a Karol G se le ve luciendo un atuendo que, aunque moderno, representa el estilo de la artista tejana.

Un sombrero transparente y un pantalón de mezclilla ajustado hacen juego con el cinturón para darle más estilo a la colombiana, quien también está acompañada por una banda de músicos igualmente vestidos con sombrero y jeans. Todos están en un escenario ubicado en el centro de un lago.

Karol G también dejó clara una referencia a la famosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea en una parte de la letra en la que dice “me sentía fea como Betty y ahora soy pretty”. El videoclip, que en menos de 8 horas ya supera las 700 mil reproducciones, recibe los mejores comentarios de sus seguidores.

Letra de ‘Mi ex tenía razón’

"Mi ex tenía razón" es la única canción que incluyó video en el lanzamiento del álbum (Foto: captura video YouTube)

Contigo los días de playa me dan más calor / Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor / Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía / Me pusiste a latir donde ya no me latía / A ti sí te creo cuando me dices “mi amor”.

Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.

Todo me gusta al lado de ti / En la fila no me tratan como en Fendi / Y soy un maquinón, pero me tenían empty / Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty / En la disco bajándome la botella ‘e Moët / Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es / De verdad no sé por qué carajo fue que lloré / Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné.

Contigo, mi amor / Mi cama se lleva mejor, ey / Ya no extraño la vida que tenía / Cuando pienso en lo que decía.

Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.