Desorientado y sin alimentos: así sobrevivió un colombiano tras perderse en la selva del Darién

Un grupo de migrantes cruza la selva del Darién de Colombia a Panamá el martes 9 de mayo de 2023, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Foto: AP/Iván Valencia

Debido a la imposibilidad de encontrar empleo y tener una estabilidad económica en Colombia, algunos ciudadanos optan por emigrar del país en búsqueda de mayores oportunidades en el exterior, pero debido al tiempo que deben esperar o ante el rechazo por parte de la Embajada de los Estados Unidos de otorgarles la visa, deciden ingresar al país norteamericano de manera ilegal.

La ruta que toman estas personas incluye salir de Colombia e ingresar a Panamá por la selva del Darién, luego, continuar por Centroamérica y finalmente cruzar la frontera entre México y Estados Unidos; pero este recorrido es mortal.

Esta es la historia de Jorge Andrés (nombre que escogió para no revelar su verdadera identidad a la chiva de Urabá), un joven colombiano que logró sobrevivir en la selva del Darién a pesar de permanecer durante cuatro días perdido, tiempo en el que estuvo a punto de morir.

Jorge Andrés decidió emigrar a los Estados Unidos por el Tapón del Daríen en búsqueda del sueño americano, por lo que emprendió la travesía desde el Valle del Cauca, departamento del que es oriundo, con el objetivo de poder ingresar al país norteamericano por la frontera de México.

Sin embargo, debido a que no contaba con el dinero que cobran los llamados coyotes para ayudar a las personas a tomar el camino ideal durante el recorrido que atraviesa la selva del Darién hasta Panamá, Andrés tomó la decisión de confiar en sus habilidades e intentar cruzar el tapón por su cuenta.

258 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar el Darién. Foto: REUTERS/Adri Salido

Pero su plan no salió como estaba planeado, ya que al adentrarse al Daríen se perdió. Jorge Andrés afirmó que durante el tiempo que permaneció sin saber donde estaba encontró diferentes prendas de vestir que serían de otras personas que como él ingresaron a la selva para llegar a Panamá.

“Económicamente, para viajar en avión no está uno en condiciones, el pensado era llegar al río, para cruzar la montaña, pero me perdí, una situación preocupante, uno encuentra ropa por todas partes, no hay cómo alimentarse y mucho pantano, zona pantanosa”, relató.

Durante cuatro días Jorge Andrés se alimentó con frutos que encontraba en su recorrido, aprovechó algunos riachuelos para no deshidratarse y mantuvo la fe de que podía lograr encontrar la salida del tapón, por lo que en medio de la debilidad que tenía, sufrió una caída en la que asegura no murió de milagro.

“Tuve una caída también, que sinceramente estoy vivo de milagro, de un acantilado”.

Además, esa caída le permitió encontrar a más personas que como él se habían adentrado a la selva del Darién; con ellos logró encontrar un campamento donde albergaban más migrantes y así pudo ingresar a Panamá para finiquitar la primera de varias travesías que aún le faltan.

“Me sentí perdido y de un momento a otro llegó un señor donde otros que también estaban perdidos. Caminamos por lodo, todo el día, hasta que llegamos a un campamento”.

Ubicada entre Panamá y Colombia y con una extensión de poco más que 570.000 hectáreas, la selva del Darién es una de las zonas más calientes del planeta Foto: EFE

El colombiano señaló que en el país trabajaba como agricultor, además de otros oficios que desempeñó durante su vida, sin embargo, la aspiración de pensar en un mejor futuro lo impulsó a querer llegar a los Estados Unidos, por lo que afirmó que tras atravesar el Darién cree que podrá lograr su objetivo de atravesar la frontera.

Debido al número de personas que intentan cruzar el Tapón del Darién, autoridades en Colombia y Panamá han señalado los peligros que esto representa, ya que desde 2018 se ha registrado la muerte o desaparición de al menos 258 personas, esto por fuera de la cantidad de casos en los que soñadores se adentran a la selva solos.

En 2023 más de 127.000 personas han logrado llegar a Panamá desde el Darién, algunos de ellos no pueden despedir a sus familiares fallecidos debido a que se encuentran en tierra de nadie.