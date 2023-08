UNP suspendió a jefe de sindicato mencionado en el caso del “narcochofer”

Wilson Devia, presidente de uno de los sindicatos de la UNP. Foto: Infobae.

La Coordinación del Grupo de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección suspendió de sus funciones al abogado Wilson Devia, jefe de uno de los sindicatos de la UNP y que aparece en dos de expedientes en la Fiscalía General de la Nación por los casos del narcochofer y del carrusel de carros blindados.

De acuerdo con información de El Tiempo, Devia es señalado “de utilizar permisos sindicales para litigar en asuntos privados” y es investigado por la presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Desde la UNP se pidió que también lo investiguen por fraude procesal. El abogado le dijo a ese medio que no ha sido notificado y que solo se pronunciara después de esto.

Es importante recordar que desde el primero de julio, según dictaminó la jueza sexta de control de garantías de Bogotá, podrá afrontar los procesos que tiene ante la justicia en libertad, al no encontrar fundamentos suficientes para imponer una medida privativa de la libertad, que solicitó la Fiscalía General de la Nación.

“Después de considerar todos los aspectos, elementos presentados, información legalmente obtenida y evidencia presentada a lo largo de esta audiencia, considero que no es apropiado imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el señor Wilson Javier Devia”, decidió la jueza

La Fiscalía presentó un recurso de apelación, argumentando la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, especialmente porque Devia viajó a Miami (Estados Unidos) a pesar de tener una imputación de cargos pendiente, lo que el ente acusador considera un indicio de que podría no atender los llamados de la justicia.

La fiscal del caso, Angélica Monsalve, en abril de 2023, señaló a Devia de ser el cerebro de una red de corrupción en la que se vendían esquemas de seguridad a cambio de altas sumas de dinero.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2013 y 2014, mientras Devia cumplía funciones como coordinador de seguimiento a medidas de protección de la subdirección, aprovechó su cargo para establecer una alianza con Arturo Rolón, entonces gerente de operaciones de la empresa contratista de nombre Unión Temporal Siglo XXI, para cobrar altas sumas de dinero a los protegidos para la implementación de los esquemas.

Devia también ha sido señalado por Manuel Castañeda, más conocido como el narcochofer, capturado el 10 de diciembre de 2022 con cerca de 160 kilos de cocaína en la camioneta blindada de la UNP asignada al esquema de seguridad de Ronald Rodríguez, exsubdirector de la unidad.

Castañeda, en diálogo con El Tiempo el 14 de julio, aseguró que “en la UNP y los sindicatos de Wilson Devia sí existen más personas que están involucradas en este tema”. También dijo que Devia se “refugia en su sindicato” para exculparse, pero que es “más hampón que cualquiera”.

“Wilson Devia es una persona ambiciosa, y como siempre lo he dicho: él se basa y se refugia en su sindicato para decir que es una persona de bien, que lo están calumniando, que no ha cometido nada. Pero realmente es más hampón que cualquiera, relativamente la gente si compara un testimonio entre Wilson y el mío, yo soy el que está capturado y Wilson está siendo investigado, pero si me pone a hacer una comparación Wilson sería más hampón que yo, ha cometido demasiadas cosas, lo que pasa es que es un perro viejo porque viene de una vieja escuela, de la misma que viene Ronald Rodríguez, que es el DAS”, dijo.

Y advirtió que ha recibido amenazas de Devia: “A pesar de todo lo que se está viviendo Wilson Devia sigue generando amenazas, me las ha enviado; ofrecimiento de dinero por quedarme callado o no seguir revolcando más temas, y de otro tipo de personas que siguen vinculadas en el tema de ‘Matamba’, de Rodríguez. Uno conoce los alcances de estas personas y sabe que pueden llegar otro tipo de acciones, entonces quiere uno poner a los medios a hacer público este tema”.