La nueva regla en MasterChef Colombia que molestó a varias de las celebridades

La nueva regla no fue del agrado de los cocineros. Captura, RCN.

La idea de ver a las celebridades cocinando es algo que llama la atención de las personas, es por ello que cada versión de MasterChef Celebrity logra posicionarse como uno de los programas más vistos por las familias colombianas; sin embargo, en la quinta temporada los televidentes han observado algo que no pasaba antes, por lo que el reglamento del reality tuvo que ser cambiado.

A pesar de que el programa es pregrabado, esto para tener un margen de tiempo completo con los famosos que participan como cocineros por fuera de sus trabajos en producciones, con marcas o en la realización de contenido en redes sociales; en la quinta temporada se ha notado la ausencia constante de varias celebridades, lo que, además, generó molestia en los concursantes que sí han participado de todas las pruebas.

Por esta razón, durante el episodio del 6 de agosto, Claudia Bahamón dejo de lado su papel de presentadora bondadosa con los cocineros, a quienes les señaló las constantes fallas que han tenido algunos de ellos, para lo cual fue necesario resaltar que ese día volvían Juliana Galvis y Carolina Acevedo, que se habían ausentado por enfermedad.

A pesar de que para la prueba de salvación volvían las dos actrices, en el capítulo faltaron Daniela Tapia y El Negrito W, por lo que la presentadora resaltó que en las anteriores temporadas las celebridades no se ausentaban tanto, y señaló que era momento de que los cocineros se tomaran en serio el reality.

“Faltan dos personas: Daniela y El Negrito W. Hoy es un reto de salvación, pero ha llegado el momento de que nos tomemos mucho más en serio la cocina… Es importante contarles que es la primera vez que tantas personas faltan constantemente a la competencia. Ni siquiera en la época de Covid”.

La presentadora regañó a los cocineros. Captura, RCN

Ante las palabras de Claudia Bahamón que varios de los cocineros tomaron como regaño, algunos de ellos aprovecharon la entrevista que muestran durante el programa para darle la razón a la presentadora, por lo que señalaron a los participantes que más han fallado de repetir constantemente este comportamiento.

“Hemos faltado mucho”, “Siento que se están dando garra” o “Cogieron la mañita de faltar en retos de salvación y regresas con delantal negro, como si nada”, fueron algunas de las afirmaciones que hicieron los cocineros.

Además de los ya mencionados, durante la quinta temporada de MasterChef han faltado Luces Velásquez y Laura Barjum, que ya han sido eliminadas, además de Francisca Estévez y Karoll Márquez, que aún continúan como participantes.

Debido a esto, Claudia Bahamón anunció que las reglas del programa han cambiado, señalando que para lo que resta de temporada, cualquier participante que falle recibirá de manera inmediata el delantal negro y tendrá que cocinar en el desafío de eliminación, por lo que no podrán excluirse antes en las pruebas de salvación.

“Cada vez que falta alguien, por regla, deben entrar con delantal negro. Y de ahora en adelante no van a tener opción de entrar a salvación”

Karoll Márquez no estuvo de acuerdo con la decisión. Foto: Instagram @karollmarquez

Este anunció generó debate en redes sociales, además, algunas celebridades mostraron su enojo por la nueva regla; uno de ellos fue Karoll Márquez, que afirmó que ninguno de los presentes se ha querido enfermar para faltar.

“No me parece justo, nadie va a querer enfermarse y nadie va a querer faltar”, señaló el actor.

Aunque la decisión no fue del agrado de las celebridades, la nueva regla quedo establecida y no será cambiada durante lo que resta de reality, por lo que los cocineros no tuvieron más remedio que aceptar el cambio.

“Me puede suceder, pero es lo justo”, aseguró Martha Bolaños.