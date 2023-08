“Se le trabó la pistola”: en video quedó registrado el momento en el que un comerciante se salvó de ser víctima de fleteo

De buenas a primeras, el delincuente intentó acabar con su vida, pero un golpe de suerte lo habría ayudado a escapar ileso

Una segunda oportunidad: así ve un comerciante de 33 años su encuentro con un fletero en el municipio de San Gil. Y es que, a pesar de que el hombre intentó acabar con su vida para quedarse con el dinero que recién había canjeado por un cheque, un golpe de suerte lo habría ayudado a escapar con vida y el efectivo aún en sus manos.

Te puede interesar: Fleteros robaron y dispararon contra su víctima, pero un juez los dejó en libertad: cuál fue la razón

El incidente habría ocurrido en la tarde del 21 de julio, pero, recién, la victima obtuvo el video de seguridad del sector con el que ni él ni sus conocidos logran salir de su asombro.

Según narró a detalle para Vanguardia, minutos antes: “Cambié un cheque producto del pago de una panela. Salgo del banco, me voy en mi carro y doy unas vueltas personales por el municipio. Cuando me dirijo al barrio Torres del Castillo, donde vivo, se me acercó el delincuente”.

Te puede interesar: Renunció candidato a la Gobernación de Sanander: aval con el que se inscribió resultó falso

Por el sonido, se presume que venía sobre una motocicleta que dejó parqueada unos metros atrás, antes de acercarse a la ventanilla e intentar accionar su arma:

“Fue como una hora después de retirar la plata, este sujeto tal vez me venía siguiendo desde el banco, porque fue lo primero que me dijo fue que le entregara el dinero. Yo no apagué el carro, subí los vidrios, que los tenía abiertos, y el delincuente con acento extranjero me dijo: ‘Chamo entrégueme la plata’, yo le dije que no tenía nada”, en un intento por despistarlo.

Te puede interesar: Reportan temblor de 4.2 en Santander en la madrugada del domingo

Lejos de creerle, el delincuente perdió los estribos, sabiendo que, minutos antes, había estado en el banco. Su modus operandi, después de todo, consiste en hacer seguimiento a quienes realizan retiros, así que no había manera de equivocarse.

Pero, “gracias a Dios la bala no sale. No sé qué pasó. Se le trabó la pistola, la vuelve a cargar y yo no le entrego el bolso. Pude reaccionar y acelero el carro, como quedó en el video”.

Uno con el que, hace un llamado a las autoridades, según él, debido a que “San Gil se convirtió en una ciudad insegura, están atracando y están robando mucho. Este fue mi caso y le doy gracias a Dios porque me dio una nueva oportunidad de seguir viviendo”.

Una banda de fleteros logró hurtar un maletín con 100 millones de pesos en Popayán

Cada vez son más frecuentes los casos de fleteo en las principales ciudades y sus municipios aledaños, por cuenta de bandas delincuenciales que permanecen atentas a quienes retiran grandes cantidades de dinero en cajeros automáticos y entidades bancarias.

Y es que en menos de una semana llegaron a registrarse al menos tres atracos millonarios. Dos, en Bogotá y uno, Popayán, y fue en este último en el que los delincuentes lograron llevarse el mayor botín: 100 millones de pesos guardados dentro de una maleta.

Así habría quedado registrado en las cámaras de seguridad de un local del centro de la capital del departamento del Cauca, hasta donde habrían llegado dos hombres en motocicleta que, presuntamente, habrían estado siguiéndole la pista a su víctima desde que reclamo el dinero.

Al llegar a la puerta del negocio en el que se encontraba, el parrillero bajó de la moto y con arma en mano ingresó al local, amenazó al portador del dinero y apuntándole a la cabeza le quitó el maletín con el efectivo.

El hombre –de camiseta amarilla– intentó detenerlo, pero cada vez que parecía oponerse al robo el fletero enseñaba su pistola y amenazaba con apretar el gatillo, así que al final no le quedó de otra que entregarlo todo.

Cuando por fin logró asomarse a la calle lo vio subiéndose a la moto y escapando con el maletín, en un crimen que ya es materia de investigación por parte de las autoridades, que no perdieron la oportunidad para recordarle a los colombianos que al retirar grandes sumas de dinero pueden solicitar acompañamiento.