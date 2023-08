Nicolás Petro arremetió contra su hermana y la primera dama: “Me dolió en el alma”

Imagen de los hijos del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Andrea Petro y Nicolás Petro. Archivo particular

Nicolás Petro se pronunció luego de que un juez lo dejara en libertad por el caso de enriquecimiento ilícito por la recepción de dinero de dudosa procedencia durante la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. El investigado habló de su madrastra, Verónica Alcocer, y de su hermana, Andrea Petro, a quienes señaló de ser las autoras del veto familiar en su contra.

Primero, sobre Andrea Petro dijo que ella era su hermana favorita, pero que se sentía traicionado porque él la ayudó y ella le dio la espalda en un momento difícil y en el que más la necesitaba.

“Lo de Andrea sí me dolió en el alma. Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo, mira esos audios, no sé cómo se filtraron”, dijo Nicolás Petro en entrevista con Semana.

Los audios a los que hace referencia el hijo del presidente circularon hace un par de días y en ellos Andrea Petro le hace reclamos por su relación sentimental con su actual pareja Laura Ojeda, a quien se refiere con groserías y la denigra por meterse en la familia de ellos. “Ya me está dando rabia es contigo, porque ya nos enteramos de todo lo que hace ella. ¿Se mete en la familia? sobre mi cadáver”, le dice Andrea Petro a Nicolás en la grabación.

En otro fragmento, la tercera hija del presidente le dice a su hermano mayor que él va a abrir los ojos tarde o temprano y volverá a ella llorando.

“Yo soy tu hermana. Maldita sea Nicolás, siempre traté de decirte las cosas (...) Yo ahí como tu hermana y porque te amo no te voy a poyar jamás Nicolás. Soy la única que se está quemando hasta el puto lomo para que no te metan en la cárcel, madura un poquito. Jódete solo, lo siento pero ahora te jodes solo, yo te quise sacar de ese hueco en el que te metiste, no quisiste, ahora te jodes todo”, sostuvo Andrea Petro.

Ante eso, Nicolás Petro le dijo al medio citado que la relación con su hermana le había roto el alma porque sin importar los errores, los hermanos debían estar para todo, para apoyarse. “Entonces, lastimosamente, con Andrea aprendí que ese dicho de que sangre llama a sangre no es así”, agregó.

El primogénito del presidente dijo que se sentía identificado con su hermana porque ella también vivió la exclusión de la familia y que él la ayudó para que se reintegrara, pero que ahora que cambiaron los roles ella le está pagando tan mal, que incluso “ha cumplido un papel en mi distanciamiento con mi papá y con la familia presidencial bastante importante”. Petro Burgos dijo que su hermana menor no solo lo dejó solo, sino que también es una de las personas que ha intentado destruirlo.

