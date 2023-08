ELN habría violado el cese al fuego: fue atacado el Ejército en Tadó, Chocó

Al parecer, guerrilleros del ELN atacaron a un grupo de militares en el Chocó. Foto: REUTERS/Federico Rios

Solo horas después de que iniciara el cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas confirmaron ataques armados contra una de sus tropas en el municipio de Tadó (Chocó), donde ese grupo guerrillero ejerce control territorial. Además, la comunidad denunció la desaparición de dos niños tras los hostigamientos.

Integrantes de la población La Meseta, de la comunidad indígena Emberá Katío, informaron que en zona rural del municipio Tadó (Chocó) denunciaron ante la Policía el enfrentamiento cercano a sus casas y la desaparición de dos niños de 7 y 8 años.

Al respecto el inspector de Policía, Alejandro Rentería, dijo: “Hicieron varios hostigamientos. Ellos, apenas vieron a la fuerza pública, la encendieron a disparos. También me manifestaron los indígenas que hay dos menores de edad desaparecidos. Que ellos pensaron que ese era el Ejército, y se les arrimaron. Como estaban vestidos así como se viste el Ejército, ellos nunca pensaron que fueran personas al margen de la ley”.

Por su parte, el Ejército confirmó extraoficialmente que hubo combates en la región del Alto San Juan luego de que se presentara un hostigamientos contra tropas de la Brigada 15, adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, mientras realizaban operativos de requisa en la vía que de Chocó conduce al departamento de Risaralda.

El informe de los militares establece que cinco personas, cuatro hombres y una mujer, pertenecientes al ELN dispararon en contra de los uniformados y huyeron del lugar. Las Fuerzas Armadas no reportaron heridos y dijeron que continuarán con el patrullaje y los operativos de control en la zona del incidente para dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado al respecto, tampoco el Ejército ni los voceros del ELN.

¿En qué consiste el cese al fuego?

A partir de la medianoche del jueves 3 de agosto inició el pacto de cese de hostilidades entre el Gobierno nacional y el ELN, que contempla la suspensión de operaciones militares entre ambas partes, incluyendo las acciones de inteligencia, infiltración y demás.

Esta medida regirá durante los próximos seis meses y tiene como objetivo reducir las acciones violentas en las poblaciones donde hace presencia el grupo guerrillero.

Foto de archivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda al máximo comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio Garcia, frente al mandatario de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante el anuncio del cese al fuego bilateral por seis meses. Foto: Presidencia de Colombia/Reuters.

Durante ese tiempo continuarán las mesas de diálogos de paz entre ambas partes y en simultáneo se llevarán a cabo mecanismos de monitoreo y verificación por parte de delegados de la ONU en Colombia, tres integrantes del Gobierno nacional, tres del ELN y dos de la Conferencia Episcopal, quienes se encargarán de emitir conceptos sobre el cumplimineto del cese al fuego en 9 regiones y 22 municipios del país.

Respecto a la posible ruptura del cese al fuego, el acuerdo estima que: “Ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura unilateral del acuerdo de cese al fuego. Solo la mesa de diálogos puede adoptar decisiones de continuidad o suspensión”.

Por lo anterior, habrá que esperar a que los mecanismos de monitoreo y verificación emitan sus conceptos tras el hostigamiento en Chocó, para que los negociadores del Gobierno y del ELN concierten si es motivo para que se suspenda el pacto de cese al fuego.

Otro punto polémico del cese al fuego son los secuestros extorsiones, pues no se acordó nada al respecto ya que esas son algunas de las principales fuentes de financiación del grupo guerrillero. “El tema de las finanzas no está en la mesa. En este momento la organización no puede debilitarse estratégicamente y por eso estamos buscando soluciones al tema de las finanzas. Las actividades financieras siguen a nivel general”, dijo Aureliano Carbonell.