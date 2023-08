Las declaraciones de Gustavo Petro que hoy estaría pagando con Nicolás Petro: “No lo crie”

"No lo crie", es la frase que le recuerdan al presidente Gustavo Petro tras escándalo protagonizado por Nicolás Petro Burgos. Imagen: Infobae.

“No lo crie, es la verdad”, son las declaraciones que en redes sociales le recuerdan a Gustavo Petro luego de que su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, reconociera que a la campaña del hoy mandatario en 2022, sí ingresó dinero de manera ilícita.

Luego de que Nicolás Petro fuera capturado por la Fiscalía General de la Nación para que responda por las acusaciones en su contra, tras las afirmaciones de su exesposa, Day Vásquez, el hijo mayor de Gustavo Petro afirmó a la Fiscalía que sí recibió dinero de Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Malboro, y de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso Hilsaca.

“El señor Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía la desconocía. Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña; los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley”, fueron las palabras del fiscal Mario Burgos.

“No lo crie”, Gustavo Petro sobre su relación con Nicolás Petro Burgos

Al hijo del presidente le fueron imputados los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Foto: Redes Sociales

En marzo de 2023, la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, afirmó que el hijo mayor del presidente había recibido dinero del narcotráfico que era para la campaña del hoy mandatario, pero que Petro Burgos lo había tomado para gastos personales, dentro de los cuales estaba la adquisición de propiedades.

Ante esta situación, Gustavo Petro dio una entrevista a la revista Cambio, espacio en el que le preguntaron por la investigación que había iniciado en contra de Nicolás, a lo que el presidente afirmó que era la Fiscalía General de la Nación la entidad que debía dictaminar ese proceso.

“Es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno en relación con este tipo de procesos”.

Sin embargo, la respuesta más recordada de esa entrevista es la referente a la relación del presidente con el mayor de sus hijos. Gustavo Petro afirmó que él no estuvo presente en la crianza de Nicolás, señalando que luego de la desmovilización del M-19 ya tenía una relación con otra persona, por lo que no fue parte de la infancia de su primogénito.

“Yo me separé de mi hijo y de Katia. Empecé a caminar en soledad los caminos de la clandestinidad. Hasta que vino la desmovilización del M-19 en el 90. En ese año, él todavía era un niño. Pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y no nos volvimos a encontrar realmente. Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad”.

De la misma forma, el presidente afirmó que fue Day Vásquez la que le reveló en el problema que estaba Nicolás Petro Burgos por el dinero recibido, por lo que él tomó la decisión de pedirle a los ministros de su gabinete cortar relación con su hijo mayor.

“El mismo día que hablé con Day y que me alertó, en una reunión del consejo de ministros, tomé la decisión de advertirles a todos los ministros y ministras que estaban ahí que no hubiera ningún tipo de relacionamiento con mi hijo y otra persona que ya no recuerdo el nombre. Pero por prevención, no porque tuviera certeza”.

Además, lanzó un nuevo mensaje en contra de Nicolás, señalando que en la crianza de sus demás hijos, en la que sí estuvo presente, siempre les recalco buenos principios, afirmación que fue tomada como una expresión de abandono en el proceso que iniciaba con Nicolás Petro Burgos.

“Todos desde pequeños, los hijos que yo crie siempre han tenido la certeza de la rectitud en relación con lo público”.

“Él no me crio”, señalan en redes sociales tras el escándalo

El escándalo protagonizado por Nicolás Petro Burgos, que además podría salpicar la campaña del hoy presidente de la República, no solo ha generado múltiples reacciones por parte de la opinión pública, sino también la exposición de opiniones en redes sociales.

Allí, una parte de los usuarios han recordado las declaraciones de Gustavo Petro respecto a la crianza de Nicolás, señalando que así como el mandatario afirmó que no estuvo en la formación de su hijo; hoy su hijo mayor podría señalar que el presidente no lo crio.

Bajo la premisa “Él no me crio” se han creado diferentes memes respecto a la situación que está en las primeras planas de los medios de comunicación en Colombia; lo que ha aumentado tras la revelación de que Nicolás Petro no aceptó la visita de su padre en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.

Usuarios en redes reaccionan al escándalo protagonizado por Nicolás Petro.

