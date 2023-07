Sofía Vergara: estrella de reality norteamericano la llama “la celebridad más grosera”

Estrella de la televisión norteamericana aseguró que Sofía Vergara es una celebridad "grosera" y se burló de su acento. Original Infobae

Sofía Vergara es una de las celebridades colombianas que goza de buen reconocimiento en el mundo del entretenimiento norteamericano. Su paso por programas como Modern family, Ellen DeGeneres y ahora como jurado de America’s Got Talent, también le ha dado para llevarse el cariño de los participantes y televidentes.

Te puede interesar: Sofía Vergara tiene el secreto de la eterna juventud y video lo confirma

Sin embargo, como decían las abuelas “no todos somos monedita de oro para caerle bien a la gente”, la colombiana se habría ganado el desprecio de una reconocida personalidad del espectáculo estadounidense. Se trata de Teresa Giudice, que participó en el programa The real housewives in New Jersey, que aseguró la barranquillera en un ser “grosero”.

Teresa Giudice aseguró que Sofía Vergara es una celebridad "grosera" y se burló de su acento. REUTERS/Eduardo Munoz

Al parecer, Giudice ya se habría burlado en una oportunidad del acento de la Toty, pues hizo algunos comentarios fuera de lugar debido al lugar del que proviene Vergara como inmigrante en los Estados Unidos. El hecho más reciente se produjo en medio de una conversación que sostuvo en el pódcast Namaste B$tches, donde recordó un episodio que vivió con la colombiana cuando se conocieron.

Te puede interesar: La “jugadita” de Piqué con sus hijos que tendría molesta a Shakira

Al parecer, a la italiana nacionalizada estadounidense no le gustó que en 2017 cuando se conocieron en un evento, Vergara no se quiso tomar una fotografía con ella. Sin embargo, las dos encargadas de las relaciones públicas fueron quienes coordinaron el encuentro y expresó, imitando el acento de Sofía.

Sofía Vergara, recientemente soltera, fue vista en público sin su anillo de boda por primera vez desde que ella y su marido Joe Manganiello confirmaron sus planes de divorcio. Photo © 2023 Mega/The Grosby Group

“Yo nunca quise tomarme una foto con ella. Nunca pedí tomarme una foto con nadie. Ella es la mujer más grosera que he conocido”, indicó la mujer.

Después de estas declaraciones, agregó que escuchó renegar a la barranquillera que “por qué le están haciendo tomar una fotografía con esa mujer”. Algo que no le gustó a Giudice, y aseguró: “Qué grosera”.

“Tú no eres una persona humilde. Se te olvida de dónde vienes’ … Ella no comenzó estando en la cima. Se le olvidó de dónde viene. No es una persona con los pies sobre la tierra. No soy fan de ella”, concluyó la italiana.

Qué paso con el anillo de bodas

Recientemente, la colombiana fue vista por las calles de Los Ángeles, California, sin su anillo de compromiso. Esto, después de que el 17 de julio se conociera oficialmente que la barranquillera se separaba de Joe Manganiello, con quien contrajo matrimonio hace 7 años.

Te puede interesar: Karol G y Christina Aguilera paralizaron las redes sociales con fotografía

Luego de que la pareja diera algunas pistas como una felicitación de cumpleaños con frialdad o un viaje en el que nunca se les vio acompañados, fue a través de un comunicado, la ahora expareja pidió que se respetara su privacidad asegurando que, a pesar de separarse, continuaban amándose.

Sofía Vergara se fue de vacaciones después de su divorcio. (Ig: @sofiavergara)

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

Al parecer, Vergara se ha tomado muy bien la ruptura, pues nuevas fotografías la captaron paseándose por las calles de Los Ángeles con una deslumbrante sonrisa, pero, sobre todo, sin su anillo de bodas. Por lo que algunos se preguntan qué podría haber pasado con el anillo y si estaría tomando con naturalidad el proceso de divorcio con Maganiello.

En las fotos que han sido compartidas por Page Six, se pudo ver a Sofía con joggers azules de la marca Nike, una camiseta gris, lentes de sol en tono café, unos tenis y un bolso blanco con los que completó este look desenfadado para recorrer West Hollywood.