A Piqué le recordaron a Shakira en una fiesta y no le gustó: “Iker pidió la canción”

El español respondió ante los ataques de los asistentes, quienes le recordaron que dejó a la colombiana por una mujer más joven

Dicen que el tiempo perdona y todo lo cura, sin embargo, esto mismo no piensan los seguidores de Shakira, quienes corearon su nombre en el que estaba Gerard Piqué entre los asistentes. La relación de la expareja está a punto de completar un año desde que se confirmó su separación, por cuenta de las infidelidades del catalán y su estrecha cercanía con Clara Chía.

Y es que, aunque ambos decidieron tomar rumbos diferentes, él se retiró del Barcelona F. C. y creó su propia liga de aficionados; mientras que Shakira decidió establecerse nuevamente en Miami, lejos de la cárcel que significó para sus fans la estadía en la capital catalana, acompañada por sus hijos Milan y Sasha, lo que ocurrió todavía no ha quedado en el pasado para muchos.

Gerard Piqué fue recibido en una discoteca en Madrid con coros a nombre de Shakira. @lucasdlarosa/Instagram

Recientemente, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la Kings League en la que estuvo presente el colombiano Manuel Turizo con la canción Copa vacía. De allí, Piqué se dirigió a un bar para festejar el final de otra temporada y al parecer, estuvo acompañado por varios de sus colegas en un reconocido bar de Madrid. Cabe señalar que la discoteca estaba a reventar, por lo que el español decidió dar un discurso.

Con tan mala suerte que no habían pasado unos segundos, cuando los asistentes comenzaron a corear el nombre de Shakira al unísono. La cara del exfutbolista quedó registrada en varios videos, en los que se ve conmocionado y desconcertado por lo que estaba ocurriendo al frente suyo. Las burlas no tardaron en aparecer, pues en redes sociales también se generaron algunos comentarios.

A ritmo de Waka Waka, reciben a Piqué en una discoteca de Madrid, al finalizar la Kings League. @lucasdlarosa/Instagram

Al parecer, también a su compañero de streaming Ibai Llanos, le pareció oportuno decirle al DJ que reprodujera el tema This time for Africa, canción que marcó el mundial de Sudáfrica 2010 y dio inicio a la historia de amor entre Shakira y Piqué. Sumado a esto, es uno de los temas con mayor recordación de la cantante, ya que ha sido inspiración para otras justas mundialistas.

La molestia para el futbolista fue tal, que de inmediato respondió a quienes gritaban el nombre de Shakira, afirmando que “le daba igual” por el hecho de que él es “el campeón del mundo y vosotros no sois nadie”.

Los comentarios no tardaron en aparecer en redes sociales, pues algunos seguidores de la barranquillera la han respaldado desde que se conoció su separación del exfutbolista. Algunos de los más destacados son: “Mientras que Shakira exista, tú no serás feliz Cassio Narciso, el tormento tuyo, soy yo. Atentamente, Shakira 😂😂😂😂😂”; “Cuando en tu país quieren más a tu ex latina que a ti”; “No tendrá un rincón donde esconderse la porrrqueeeeriiiia@a esa”; “Por Shakira y por los pelaos”, entre otros.

Manuel Turizo en la “Kings League”

El 29 de julio, se celebraba el final four de la Kings League en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Allí estuvo para sorpresa de todos y decepción de los seguidores de Shakira, el mismísimo Manuel Turizo. La sorpresa fue cuando el colombiano comenzó a interpretar la canción Copa vacía, que grabó junto a Shakira.

El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Sierra

Más adelante se sumaron Sebastian Yatra y Beéle para colaborar con el cordobés en vivo interpretando la canción Vagabundo. Su presentación causó reacciones encontradas entre los que siguieron la transmisión en Twitch, puesto que hubo quienes celebraron que abriera su presentación con esa canción, y otros incluso llegaron al punto de atacar a Piqué porque nuevamente su expareja se hacía presente en contra de su voluntad.