Yeison Jiménez enfrenta críticas tras comentario sobre Luisa Fernanda W: ¿qué dijo?

El cantante Yeison Jiménez se encuentra en el centro de la controversia tras un polémico comentario realizado durante una entrevista acerca de Luisa Fernanda W. Archivo.

Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular logró destacarse gracias a éxitos como Mi venganza, Maldita traga y Ni tengo ni necesito, ha estado en el centro del ojo público después de un controvertido comentario que realizó durante una entrevista en el programa digital Desnúdate con Eva, conducido por la periodista española Eva Rey.

El clip de la entrevista, que ocurrió hace algunos meses, se ha vuelto viral recientemente, lo cual generó descontento entre los cibernautas.

En el video, Eva Rey preguntó al artista si prefiere a Luisa Fernanda W o a Paola Jara, ambas figuras importantes en la industria musical colombiana y del entretenimiento.

La respuesta de Jiménez fue: “Luisa, porque Paola es mi colega, es mi cantante, pero Luisa es una mujer muy inteligente, Luisa es un león, Luisa es un hombre vestido de mujer”.

Estas palabras causaron revuelo en las redes sociales, ya que muchos usuarios consideraron el comentario como “machista” y ofensivo hacia Luisa Fernanda W.

Inmediatamente, Eva Rey intervino y calificó el comentario de Jiménez como “machista”, a lo que él respondió y aclaró que se refería a que Luisa era una mujer fuerte y dominante en su relación con el también cantante Pipe Bueno.

"Luisa es un hombre vestido de mujer”, fue el comentario de Yeison Jiménez que se hizo viral y polémico. TikTok/@cofradiacambio

El video, que lo difundió un usuario de la red social de TikTok, ya alcanzo más de un millón de vistas y generó una gran cantidad de comentarios por parte del público. Mientras algunos aseguran haber comprendido la intención de Jiménez al decir eso, otros consideran que la forma en que lo expresó fue inapropiada y desafortunada.

Yo también entendí lo que él quiso decir; “😳 siiiii sonó muy mal”; “Mejor... deje así..😁😁😁”; “No sonó mal, yo entendí perfecto”; “Haré de cuenta que no vi esto jajajaja 😂”; “Pero yo si entendí y no es lo que todos piensan”; “Si se entendió lo que quiso decir, pero no uso las palabras correctas, jajaja”; entre otros comentarios destacan en la red social.

La fórmula de Luisa Fernanda W para dejar el negativismo y alcanzar el éxito

Luisa Fernanda W, inicialmente conocida por su contenido humorístico, evolucionó con el tiempo, hasta llegar a mostrar temas enfocados en compartir recomendaciones de moda, tutoriales de maquillaje y reflexiones con sus seguidores.

Recientemente, la influenciadora publicó un video motivacional en el que alentaba a sus seguidores a cambiar su mentalidad y enfocarse en pensamientos positivos para impulsar su crecimiento personal.

“Yo soy de las que piensa que la mentalidad lo cambia todo, muchas personas quizás no creen en esto, pero yo he experimentado por cuenta propia cambios increíbles en mi vida. A veces tengo pensamientos que no son tan positivos, que no me aportan nada, porque a veces la mente es un poco loca y te tira un montón de mensajes que a veces ni te representan. El día que yo entendí que podía cambiar mi entorno con mis pensamientos, mi vida empezó a cambiar de una manera que ni siquiera les puedo explicar”.

Además, Luisa Fernanda amplió su campo laboral para incursionar en el ámbito empresarial con la apertura de un restaurante en colaboración con su pareja, Pipe Bueno, y el lanzamiento de una línea de maquillaje.

Además, tuvo participaciones cortas en producciones televisivas y fue parte de realities como MasterChef Celebrity.

Es por todos esos logros y proyectos que la influenciadora destacó la importancia de cambiar el pensamiento como primer paso, y luego tomar acción para lograr que las cosas también se transformen en el entorno.

“Actúa como eso que quieres ser, como eso que quieres conseguir, como eso que quieres lograr y, de verdad, que las acciones nos llevan al éxito que queremos. Les quería compartir este mensaje porque en un pasado no creía tanto en mí, en lo que podía lograr y empecé cambiando esos pensamientos que no me aportaban nada y hoy día puedo decir que tengo una vida tranquila”.