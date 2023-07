Mike Bahía tiene un gigantesco tatuaje de Greeicy Rendón en su pierna: qué haría con él si terminan

La relación entre los cantantes colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía se ha convertido en una de las más estables de la industria del entretenimiento en Colombia. Tan fuerte es su lazo que la pareja no sólo comparte un hijo llamado Kai, sino también una pieza de arte inmortalizada en la piel del músico. En caso de que se acabara el amor, ¿qué pasaría? Mike respondió.

En su pierna izquierda, Bahía decidió tatuarse la cara de Rendón. El retrato, que ocupa gran parte de su extremidad inferior, hace parte de la demostración de amor que quiso hacerle a su amor. Según dijo Bahía en una entrevista otorgada al Podcast auténtico del actor español Pedro Prieto, si su relación con la también actriz termina no se borraría la imagen de su cuerpo.

“Yo tengo tatuada la cara de Greeicy Rendón en mi pierna izquierda, pero también soy consciente de que algo puede suceder. Hay mil cosas que pueden pasar y que no necesariamente parten del amor. Que mañana Greeicy y yo no estemos puede pasar, porque es una posibilidad”, dijo.

“Yo le diría: ‘¿Sabes quién es esa mujer? Fue la persona que ayudó a construir al tipo que tienes al frente y si no amas mi pasado no puedes estar enamorada de mí. Y es que no puedes amar las hojas del árbol si no te enamoraste de la raíz, y nuestras raíces son nuestro pasado. Las buenas o malas experiencias con una persona te hacen lo que eres hoy”, añadió al revelar lo que le diría a una eventual nueva pareja que le reclame por el tatuaje.

Fue en el 2020 cuando Greeicy, feliz, presumió el tatuaje que el ahora padre de su hijo se había hecho en su honor. “Ese no es tan tatuajito secreto. Mike Bahía, gracias, cevivo, por aceptar mis exigencias y tatuarte mi cara en tu pierna. No mentira, después conocerán la historia completa”, comentó la cantante en su cuenta de Instagram.

En una entrevista con Entretenimiento RCN, Mike Bahía habló del momento en el que decidió hacerse el tatuaje. “Empecé a buscar fotos y pues eran mujeres que no conocía realmente, eran mujeres de internet con penachos de indias y muy bonitas, pero no sé como que de alguna manera dije ‘no quiero una vieja equis, quiero una mujer de la que tenga algo que decir, una historia que contar’ y la mujer con la que tengo la historia más bonita que contar es ella, Greeicy”, aseguró.

“Es lo que me gusta a mí, es como ese viaje buena onda, chévere, fresco, pero que tiene un mensaje bien bacano para alguien especial”, detalló.

“Siempre me quise hacer un tatuaje en la pierna completa, de una indígena, pero pensé para qué tatuarme la foto de alguien que no tengo ni idea de quién es, si mi mujer es espectacular, busqué una foto suya y me la tatué. Me gusta ese terror que genera en algunos tatuarse a la mujer que dicen amar, pero la llenan de hijos”, dijo en una entrevista que le otorgó al diario El País en julio del 2020.

“Yo no me siento preparado para ser su esposo estoy cerca, porque hay muchas cosas en las que debo crecer como persona para ser el esposo de una mujer tan maravillosa. Y si esta relación se acaba algún día, ella seguirá tatuada en mi pierna, porque lo que he edificado hasta hoy como persona ha sido a su lado, quien llegue a mi vida deberá saber que tuve una historia con Greeicy, que está grabada en mi pierna izquierda”, añadió al hablar de Greeicy Rendón al medio de comunicación citado.