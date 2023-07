Aura Cristina Geithner sacudió las redes sociales con sensual enterizo rosado de Barbie

Contrario a lo que muchos podrían pensar, ‘La Potra Zaina’ (como le llaman algunos gracias a su protagónico en esta telenovela) afirmó que su contenido no es pornográfico ni se muestra totalmente desnuda

La actriz colombiana Aura Cristina Geithner ‘encendió' las redes sociales con un sensual enterizo rosado. La artista posó de espalda, frente a un espejo, dejando ver su figura. Al lado de la publicación, la mujer escribió un mensaje acerca de aprovechar la actualidad.

“Tiempos de esparcimiento, cambios y de disfrutar el presente”, redactó. En los comentarios de aquella foto, sus seguidores la compararon con una muñeca.

Aura Cristina Geithner reveló la millonada que han pagado por sus tangas en internet

Aura Cristina Geithner es una de las celebridades colombianas más reconocidas en América Latina, no solo por su trabajo como actriz y cantante, sino porque se ha convertido en un símbolo sexual para varias generaciones. Sin embargo, su popularidad ha aumentado en años recientes gracias a las plataformas digitales.

Así lo comentó en una entrevista con Eva Rey, quien la hizo confesarse sobre estos y otros temas. Lo primero sobre lo cual habló la bogotana, de 56 años, fue de su talla, pues admitió que hace varias décadas, cuando los estándares de belleza le exigían ser muy delgada, hacía dietas que le permitían cumplir con esos cánones.

No obstante, ahora que los estereotipos han cambiado y las mujeres de tallas grandes se han convertido en un patrón a seguir, Aura Cristina Geithner admite que se siente muchísimo mejor.

“En esta etapa de mi vida soy muy feliz, mucho más que cuando estaba en las tallas 6 y 8. Ahora, trato de mantenerme lo mejor que puedo, pero ya no sufro tanto porque antes estaba obsesionada un poco con mantenerme y, además de estrictas dietas, utilizaba muchas otras alternativas para lograr el objetivo. Hoy en día llevo una vida sana, me doy mis gustos, me encanta la comida y uno de mis planes favoritos es ir a un buen restaurante. Las Kim Kardashian me han hecho muy feliz”, explicó.

De igual manera, la actriz colombiana dejó saber que ahora tiene muchos más pretendientes que antes, “desde el pollito hasta el viejito”.

“Es increíble la cantidad de mensaje que me llegan de todo tipo, incluso de mujeres”, agregó, aunque advirtió que jamás se involucraría sexualmente o sentimentalmente con una mujer.

Fue entonces cuando Aura Cristina Geithner se animó a hablar sobre la venta de su ropa interior en redes sociales, y aunque en su momento se dijo que se trataba de tangas usadas, ella aclaró a Eva Rey que no es así, sino que llevan su perfume.

Aura Cristina Geithner es una reconocida actriz y cantante colombiana | Foto: Instagram @crissgeithner

Además, se animó a contar que algunos fanáticos han llegado a pagar hasta 250 dólares por estas prendas, lo que, al cambio de este 14 de marzo de 2023, representa una suma en moneda colombiana de $1.191.375.

“Esto ha sido por petición de los usuarios de Onlyfans, no fue una idea mía. No son tangas usadas, son limpias y con mi perfume. Es un detalle que me piden y me ha funcionado, sobre todo, entre el público mexicano”, aseveró en su charla con la periodista española.

“Yo expongo mi sensualidad y erotismo, y mis podcast eróticos son explícitos y personalizados, pero ese es mi límite (...) No hago desnudos", dijo Aura Cristina Geithner. | Foto: Instagram @crissgeithner

¿Cómo es el contenido que vende Aura Cristina Geithner en Onlyfans?

Contrario a lo que muchos podrían pensar, ‘La Potra Zaina’ (como le llaman algunos gracias a su protagónico en esta telenovela) afirmó que su contenido no es pornográfico ni se muestra totalmente desnuda.

“Yo expongo mi sensualidad y erotismo, y mis podcast eróticos son explícitos y personalizados, pero ese es mi límite (...) No hago desnudos —aunque lo hice hace muchos años en revistas—, al menos aquí trato de no hacerlo porque es un contenido del cual no tienes control y puede regarse por todas partes. Sí soy atrevida, he manejado transparencias y poses insinuantes o sexuales. No hago pornografía ni fotografías con masturbadores, ni tampoco hago encuentros personales ¡No soy modelo webcam!”, añadió.

Por último, Aura Cristina Geithner señaló que la mayoría de sus suscriptores en Onlyfans son hombres entre los 25 y 45 años de nacionalidades colombianas, estadounidenses y mexicanas.

“Hace poco estuvo sentada aquí Cristina Hurtado y nos contó que, tan solo en redes sociales, se gana más de 100 millones de pesos al mes ¿Tú estás por el mismo rango?”, preguntó Eva Rey a la artista colombiana, quien respondió entre risas: “Could be (puede ser). Hay momentos que eso sube o baja, pero yo soy una realizadora de contenido y yo misma manejo mis redes. Conozco mi comunidad”.