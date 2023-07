Sebastián Yatra quedó encantado con curiosos pasos de baile de una mujer en la calle

Yatra sacó a bailar a una mujer en plena calle y sus pasos de baile lo dejaron sorprendido. Instagram

El cantante colombiano Sebastián Yatra ha logrado ganar gran reconocimiento en la industria musical tanto a nivel nacional como internacional. El antioqueño se radicó en el exterior, pero regresó a Colombia para tomarse algunos días de descanso. En eso, Yatra aprovechó para viajar al eje cafetero, específicamente, a la población de Salento, ubicada en el departamento del Quindío.

El intérprete de Tacones rojos recorrió las calles del tradicional municipio donde se cruzó con una mujer que llamó su total atención. Sin ninguna pena, Yatra sacó a bailar a la mujer en plena calle y le siguió los particulares pasos de danza a la bailarina. El momento quedó grabado en un video que el cantante compartió en su cuenta de Instagram, en el que se mostró feliz y hasta prometió que volvería para seguir bailando.

“Ayyy muchacha cococo. Volveré muchas veces a Salento para bailar contigo”, escribió el colombiano en el post donde destacó el divertido momento.

La ocasión también le sirvió para promocionar su más reciente canción, Vagabundo, en la que colabora con Manuel Turizo y Beéle.

La muestra de baile entre el paisa y la mujer desconocida fue muy aplaudida por los allí presentes y por sus seguidores, quienes lo halagaron por su autenticidad y humildad.

“¿Qué hace mi abuela ahí?”; “Quiero el físico de esa mujer. Yo con 34 no tengo tanta energía”; “ella es un personaje. Si vas al Quindío, y no la ves, es como si no hubieras ido”; “La dio toda la señora” fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

La visita de Sebastián Yatra coincidió con el Día de la Independencia de Colombia y, precisamente, el paisa aprovechó la oportunidad para conmemorar la fecha y resaltar lo orgulloso que se siente por su origen colombiano.

El artista de 28 años es uno de los grandes exponentes musicales del país. Con grandes éxitos como, Pareja del año, Robarte un beso y Traicionera, temas con los que ha brillado en diversos escenarios.

Asimismo, mucha gente lo recuerda por su relación sentimental con la argentina Tini Stoessel. El noviazgo entre ambos cantantes duró apenas un año y terminaron en plena pandemia. Luego de ello, Tini inició una nueva relación con el futbolista argentino y campeón del mundo, Rodrigo de Paul.

Sebastián Yatra aprovechó su regreso a Colombia para visitar la casa de Encanto

El paisa está de paso por Colombia y no dudó en demostrar su emoción con un emotivo video

En su venida a Colombia, Sebastián Yatra no solo bailó y se deleitó con la gastronomía y paisajes propios del Quindío, pues también visitó la casa que inspiró la película Encanto, la cual está basada en las tradiciones y la cultura colombiana.

Yatra recorrió diversas ciudades del eje cafetero y entre eso compartió con sus fanáticos a lo largo de su pase, así lo registró por medio de sus redes sociales al publicar diversos videos y fotografías.

“Nada como mi país, nada como estar aquí” expresó el intérprete de Cómo olvidarte mientras grababa parte de su recorrido en carretera.

Vale la pena recordar que Yatra hizo parte de los artistas que estuvieron a cargo de interpretar las canciones de la famosa película producida por Disney y que estuvo inspirada en Colombia. En Encanto, el paisa entonó la icónica canción Dos oruguitas. Mismo tema que posteriormente le daría un galardón AMA’s en la categoría de ‘Canción latina favorita’.

Finalmente, mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula cerca de treinta millones de seguidores, Yatra mostró que, en su visita a Finlandia, Quindío, estuvo en la icónica casa de la familia Madrigal, protagonista de Encanto. Allí se tomó diversas fotografías junto a las personas que se encontraban en el lugar.