Shakira les dedicó nuevo triunfo a Milan y Sasha

Shakira les dedicó nuevo triunfo a sus hijos Milan y Sasha.

En la noche del 20 de julio se llevó a cabo en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico, la entrega de los Premios Juventud de Univisión. Durante el evento, la cantante colombiana Shakira fue protagonista, no solo por sus galardones sino por la compañía de sus hijos Milan y Sasha, a quienes dedicó cada uno de los premios.

La barranquillera se llevó 8 galardones en diferentes categorías: Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción Para Mi Ex (TQG), Girl Power (TQG), Mejor Urban Track (TQG), Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Colaboración Pop/Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.

Cada premio fue recibido por Milán y Sasha con abrazos y besos de felicitación. Uno de los momentos más emotivos en la entrega de los Premios fue cuando su hijo menor, de 10 años, se le vio dándole un beso en la mano a la intérprete de Monotonía.

Después, Shakira compartió una conmovedora anécdota sobre su hijo, en la que destacó la necesidad de fomentar el respeto y la igualdad desde temprana edad.

“Cuando mi hijo de 10 años me dijo con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte, o que alguno se siente apartado por sus preferencias, solamente me queda como madre decirle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede alzar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello en lo que no está de acuerdo, es así Milan”, expresó la artista colombiana.

De esta manera, la cantante barranquillera hizo una crítica social: “Todavía se discrimina a gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel o su clase social”. Es por esta razón que Shakira siempre se ha demostrado comprometida con causas sociales; por ejemplo, hace 26 años creó la Fundación Pies Descalzos, con la que busca fomentar la educación pública de calidad para niñas y niños en riesgo de exclusión en Colombia.

Shakira estuvo acompañada de Milán y Sasha en la entrega de los Premios Juventud, en la que se llevó ocho reconocimientos. @lucasdlarosa/Instagram

Es así que intenta transmitir los mismos valores de lucha a Milan y Sasha. “Quiero que entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos”, indicó durante su declaración en el evento.

En el evento se reconoció el talento en 44 categorías, de las cuales nueve tenían escrito el nombre de Shakira, para llevarse uno de los galardones de la noche. La cantante colombiana se encontraba nominada en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano con el tema Shakira – BZRP Music Sessions #53, tema con el que se desahogó musicalmente, luego de haber terminado su relación de más de 12 años con Gerard Piqué. La colombiana compitió contra su compatriota Karol G que tenía la canción Cairo en el listado; así como De 100 a 0 de Manuel Turizo, Fuego de Farina y No hay ley de Kali Uchis.

La sesión 53 que estrenó el 11 de enero de 2023 la colombiana acompañada por el productor argentino Bizarrap, también se llevó el premio a Mejor Canción para mi Ex. Y es que la cantante no se guardó nada con esta composición, que, según medios internacionales, fue su propio hijo Milan quien le pidió grabar con el también DJ, afirmando que “es el dios argentino”.

Y finalmente, la canción TQG que estrenó con Karol G, se llevó los premios a Mejor Urban Track, Mejor Colaboración Pop/Urbano, Social Dance Challenge y Girl Power. La canción alcanzó durante el primer semestre de 2023 un logro destacado al convertirse en el video musical más visto en la plataforma acumulando un total de 616.619.603 visualizaciones, según se informó el 22 de junio.