Así se creó Calixto del “Man es Germán”: “Yo no sabía lo que iba a pasar en la escena”

Santiago Rodríguez tuvo la libertad creativa para darle forma al personaje. Crédito: Canal RCN / YouTube

En Colombia, los televidentes conocieron la historia de un grupo de punks que, más allá de su forma de vestir o de peinarse, terminó enseñando valores como la amistad y la importancia de mantener a la familia unida. Entre todos los personajes que hicieron parte del Man es Germán, se encuentra el de Calixto, un profesor de fútbol que tenía una forma de ser única y que en cada capítulo divertía por sus ocurrencias.

Santiago Rodríguez fue el actor encargado de darle vida al profesor de la escuela de fútbol del barrio, y aunque no era muy querido por el grupo de Germán, se ganó el corazón de los colombianos con sus divertidas ocurrencias. Por eso, el actor agradece haber tenido la oportunidad de inventarse y ponerle su estilo al personaje.

Así lo confesó en una entrevista en el programa La sala de Laura Acuña, en el que dio detalles de cómo se le ocurrió la idea para Calixto, inclusive, aseguró que el día del casting con Pepe Sánchez, las risas no faltaron, por lo que aceptaron que Rodríguez le siguiera dando forma al personaje.

“Cuando yo hice el casting, que lo eligió pepito Sánchez, a mí me dijeron el personaje es así y así y yo dije listo, pero no va a ser un entrenador de fútbol normal, entonces yo hice un tipo metalero de pelo largo, lacio y era una ñaña ese tipo”.

Aunque la primera idea que llevó Santiago Rodríguez le gustó a los libretistas y a la producción, decidieron cambiar un poco los detalles del personaje, pues consideraron que era agresivo para la audiencia, por lo que entre los libretistas y el actor terminaron de darle forma a Calixto.

Muchas de las escenas en las que participó Calixto sus chistes y comentarios eran improvisado. Crédito: modorra / Instagram

“A todo ese grupo de libretistas los quiero mucho porque yo les dije: ‘¿Puedo armar el personaje?’, y me dijeron ármelo, nunca me pusieron una camisa de fuerza de no, Calixto es un tipo alto, moreno, no, nada, me dejaron armarlo y gozaron igual conmigo”.

Una de las características que hicieron único a Calixto eran sus chistes salidos de tono y la forma como interactuaba con los demás personajes. Lo que no muchas personas saben es que esos chistes y comentarios no eran preparados por los libretistas, por lo que las conversaciones que tenía Calixto, en varias oportunidades, fueron improvisadas. Inclusive, Santiago Rodríguez explicó que los diálogos podían terminar diferente a como los habían planeado los libretistas, por lo que reconoció que en muchas de las escenas en las que participó no sabía como iban a quedar.

“Tanto chiste de Calixto era porque a mí se me ocurría, entonces, por ejemplo, yo al niño de los punketos yo le decía el nombre diferente y el peladito además era berraco porque me la jugaba, lo rico es que a uno le pinponeen, entonces era una cagada de risa porque yo no sabía lo que iba a pasar en la escena porque yo me inventaba huevonadas”.

El éxito que generó la primera temporada del Man es Germán llevó a que la producción decidiera lanzar una segunda parte a la que invitaron a Santiago Rodríguez, pero por convicción propia este decidió declinar la invitación y no participar.

El actor terminó por explicar que tiempo después de su negativa a grabar la segunda temporada de la serie le descubrieron su problema de leucemia, por lo que de cierta forma agradeció no haber hecho parte de la producción, pues tuvo el tiempo y la tranquilidad para realizar su tratamiento.