Claudia Bahamón volvió a referirse a su proceso de recuperación: “Vamos, que se puede”

La presentadora Claudia Bahamón pasa por un delicado momento en su salud. La conductora del concurso de cocina del Canal RCN, MasterChef Celebrity, fue víctima de un accidente médico que le causó daño en uno de sus pulmones. A través de sus redes sociales ha estado dando reportes de su salud, por lo que, recientemente, se mostró positiva frente a su proceso de recuperación. “Vamos, que se puede”, redactó.

“Dicen que ‘respirar conscientemente es tener la farmacia tan cerca que no tenemos que ir a ningún lado para sanar’. Ha llegado el momento de poner el práctica esa respiración consciente de la que tanto hemos hablamos. Respira”, redactó en una de sus más recientes publicaciones en Instagram.

Esta no es la primera vez que se refiere a su neumotórax, condición con la que fue diagnosticada. En otra de sus publicaciones confesó el temor que sintió por no volver a nadar debido a su problema pulmonar.

“Cuando supe que mi pulmón había colapsado en casi un 80% luego de este terrible error médico, alguien acá en el hospital ayer me dijo que de no recuperarse la capacidad del pulmón en su totalidad no podría volver a hacer apnea en el mar o a bucear. Lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Hoy me desperté y volví a llorar y me propuse un reto nuevo. El día que regrese a el fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida. Porque nada me queda grande”, escribió,

“De momento no puedo montarme en un avión en al menos 10 días y al mar hasta hacer terapia respiratoria y recuperar del todo mi pulmón. ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? No se, pero me tomaré el tiempo que sea necesario para regresar en perfecto estado de salud de mi pulmón. Mejor dicho: a Terapia a full y al mar”, añadió.

Recientemente, la también modelo reveló que se encuentra poniendo su energía en sanar pronto para retomar una de sus pasiones: la natación

“Estoy lidiando con eso”: Claudia Bahamón habla de las razones por las que está hospitalizada

Para aclarar las razones, ella decidió hablar de lo que está ocurriendo a través de sus redes sociales. “Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles”, inició diciendo.

“En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí y ahora estoy lidiando con eso. Inmediatamente fuimos a urgencias”, detalló.

“¿Cuál fue diagnóstico? Neumotórax: El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar. ¿Cómo se controló? Un tubo/catéter grande fue conectado a la pleura/pulmón y se deja por unos días para el aire que está atrapado entre la pleura y el pulmón y con terapia respiratoria salga del cuerpo y ayude a recuperar la capacidad del pulmón y así vuelva a funcionar correctamente”, explicó sobre el tratamiento que ahora enfrenta.

“¿Duele? Sí, un montón. Se siente presión, ahogo, incomodidad. Toca respirar despacio como pueda y llenarme de paciencia. Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además, he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos. Desde el jueves en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida. Gracias a todos ustedes por su preocupación, por enviar mensajes llenos de amor y buenos deseos. Estoy bien, estaré mejor”, dijo.