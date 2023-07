Petro al estilo Barbie: el polémico video que circula en redes sobre las celebraciones del 20 de julio

Con una parodia de la película Barbie, la cual está en cartelera, la presidencia de la República anunció la visita del mandatario Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez el jueves 20 de julio de 2023 a San Andrés.

Tras controversia generada por la ausencia del presidente de la República, Gustavo Petro, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se confirmó la visita del jefe de Estado el jueves 20 de julio de 2023, como parte de la jornada que se ha denominado la Fiesta por la soberanía.

Te puede interesar: La Haya: Gustavo Petro reapareció tras su ausencia en San Andrés y convocó a una movilización para el 20 de julio

Con esta visita, tanto el mandatario como su vicepresidenta, Francia Márquez, buscarían reafirmar el triunfo del Ejecutivo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), luego de que el organismo negara las pretensiones de Nicaragua: que buscaba extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Con lo que se cerró, de una vez y por todas, esta disputa.

Pero también acallar las críticas por no haber viajado el jueves 13 de julio, cuando se conoció el fallo desde La Haya (Países Bajos), y pese al anuncio que había hecho en la víspera, en la que anunció que recibiría el fallo desde la isla; situación que al final no se dio, pues el gobernante se quedó en Bogotá.

Te puede interesar: “Watati”, de Karol G, es la canción favorita de Margot Robbie de la película de “Barbie”

No obstante, el anuncio con el que se confirmó el desplazamiento del mandatario de los colombianos a territorio insular generó revuelo en las redes sociales. Y es que no era para menos, pues al mejor estilo de la película Barbie, desde la presidencia comunicaron que Petro y Márquez estarían en San Andrés.

Al estilo Barbie

En el clip, subido a la red social TikTok, se ve cómo con escenas de la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes encarnan los papeles de Barbie y Ken, y que justamente será estrenada en Colombia el 20 de julio, se invitó a acompañar la comitiva presidencial en la isla.

Te puede interesar: Gustavo Petro recibirá en San Andrés el fallo de La Haya: “Una nación defiende sus mares”

“¿Ya sabes qué hacer el #20deJulio? Te tenemos un plan para cuando salgas de ver #Barbie”, se leyó en el texto que acompaña el video. “Este 20 de julio el Gobierno del Cambio llega a San Andrés. Celebremos nuestra soberanía”, se aprecia en la pieza audiovisual, que no dura más de 24 segundos, pero que generó todo tipo de reacciones entre quienes siguen el perfil presidencial.

Con este post en la red de TikTok, promocionan la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a San Andrés, al mejor estilo de la película Barbie.

Y es que las opiniones al respecto estuvieron divididas. Mientras a unos les pareció llamativa e ingeniosa la forma de comunicar este evento, otros cuestionaron lo que sería la falta de seriedad de un perfil oficial, que debería transmitir los mensajes del Gobierno de manera más formal.

“Amo quienes están detrás de las redes sociales del Gobierno”, comentó uno de los seguidores. “Creo que nunca antes, las redes sociales de presidencia y demás entidades gubernamentales habían sido tan cercanas y tan visitadas”, agregó otro usuario de TikTok. “Qué es este video, Dios mío”, posteó por su parte otra internauta.

Al estilo Barbie, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez anunciaron visita a San Andrés. Foto @presidenciadecolombia/TikTok

Petro le salió al paso al escándalo por Renta Ciudadana

A su vez, ante el escándalo que causó la logística implementada por el Gobierno para la entrega del auxilio de la Renta Ciudadana, con los traumatismos evidenciados en las sedes del Banco Agrario, a lo largo y ancho del país, se sumó la fuerte respuesta del presidente Petro, quien en su cuenta de Twitter criticó a los medios de comunicación, una vez más.

El jefe de Estado le respondió a la periodista de la revista Semana, Vicky Dávila, quien salió a cuestionar cómo se exponía a la intemperie y largas y extenuantes jornadas a cientos de personas, en pro de recibir los $500.000 destinados por el Estado para su manutención.

“Qué tal el caos cuando cada mensualidad de la renta ciudadana saca de la pobreza a una mujer madre de hijos menores. Prefieren la limosna y el hambre a la dignidad y la ciudadanía. A eso le llaman caos solo porque el dinero público no va al banco privado de sus patrones”, le respondió Petro a la comunicadora.

Con este trino, el presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió a la periodista Vicky Dávila, a raíz de la polémica por la Renta Ciudadana.

Ante esto, Dávila le refutó: “Presidente, ¿Ud. por qué habla tan feo? Yo no tengo patrones, ni dueños. Entienda eso. Por qué no puede hablar sin violencia, sin agresividad, sin ofender. Ud es el presidente, no un tuitero cualquiera. Deje el odio, por favor”, comentó.

“¿Las filas fueron reales o no? Ese es el caos que se generó por parte de su gobierno al entregar los subsidios a la gente más pobre que debe ser tratada con dignidad. ¿No le parece? Por qué no corrige en lugar de atacarme”, le expresó la periodista, en una discusión que tiene como una de las responsables a la directora del Departamento de Prosperidad (DPS), Cielo Rusinque.