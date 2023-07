Video: camión fue tragado por un hueco en la Avenida Carrera 68

Sus cuatro llantas estallaron tras el impacto / Pantallazos tomados de Arriba Bogotá

El barrio Alquería la Fragua, de la localidad de Kennedy (suroccidente de Bogotá), vuelve a ser noticia, aunque no por cuenta de un nuevo atraco masivo en un bus del Sitp, sino por un camión que fue tragado por la tierra, en la avenida carrera 68 con Primera de Mayo, frente a la sede de la Cámara de Comercio.

El incidente ocurrió sobre las 7:30 de la noche, del miércoles 12 de julio, cuando el camión se dirigía hacia el sur de la ciudad para realizar una entrega, hasta que, de la nada, el conductor sintió como si se moviera la tierra y el vehículo terminó hundiéndose junto al pavimento.

Leidy Reyes, propietaria del camión, comentó para el matutino de Arriba Bogotá que “solo estaba la greda en este lugar (señala el lugar del accidente) obviamente, está la vía habilitada el conductor viene por la vía y cuando el conductor sintió el vehículo quedó parado con las llantas en el hueco”.

Su familia no sabe qué hacer. Tras ser rescatado de entre el asfalto y la arena “se le explotaron las cuatro llantas, se le dañó la parte delantera al momento de sacar el vehículo y la parte trasera tiene bastantes daños”, lamentó.

El camión es fuente de ingresos y empleo para varias personas: “Es el sustento de mi familia, de mi esposo, de mis hijos y no solo de nosotros. Esta el conductor y está un auxiliar. O sea, son muchas personas las que nos vemos afectadas. Es el sustento de varias familias, de cuatro familias la verdad”, precisó para el medio citado.

Esperan que la ciudad responda por los daños ocasionados a su vehículo y es que, no son los primeros que pasan por una situación similar. Así que piden mayor “responsabilidad. Digámosle a la concesión. Hablamos con la abogada y nos dice que no es el único caso que se presenta ¿esperamos a que haya una tragedia para tomar acciones en el asunto? No me parece”.

Los funcionarios del IDU procedieron a reparar el daño de inmediato. Pero el paso permanece restringido en el sentido norte sur de la avenida 68, afectando aún más la movilidad en un corredor que ya se encuentra reducido por cuenta de las obras de TransMilenio y la apertura no controlada de huecos, que los habitantes del sector reportan de manera constante.

Los huecos que se forman de manera constante en la vía entorpecen aún más la movilidad en un corredor que ya se encuentra reducido por cuenta de las obras del TransMilenio / Tomado de Arriba Bogotá

Con payaso y torta, vecinos celebraron el cumpleaños de los huecos que deja una obra inconclusa

Los vecinos de la avenida Primera de Mayo, en la localidad de Kennedy, se reunieron para una celebración deshonrosa y es que, con junio (2023) a puertas de terminar, se cumple un año desde que el acueducto inició sus obras de traslado de redes para dar paso a la construcción de la línea 1 del metro.

Con torta y payaso, los vecinos les cantaron a los huecos que debieron haberse cubierto haces meses, pero que, al permanecer abiertos han perjudicado el comercio y la percepción de seguridad de los residentes.

De acuerdo con una de la lideresa Lina García, en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá, cansados de la espera decidieron ofrecerle un “ponqué al Acueducto y al IDU, a ver si terminan esta obra. Lleva más de un año. La comunidad está muy afectada, el comercio se ha visto realmente afectado, muchos locales han tenido que cerrar porque está es una obra de traslado de redes de acueducto para el sistema de metro, pero, desafortunadamente, dijeron que eran tres meses y ya va más de un año (…) El avance es nulo y lo que está generando es mucha afectación tanto en temas viales, como en tema de seguridad”.

La obra, que debió entregarse a mediados de septiembre del 2022, permanece inconclusa, sin mostrar avances que permitan cumplir con el nuevo plazo.

Y es que, incluso, quienes no viven en la zona, pero utilizan esta ruta, temen ser víctimas del que se ha convertido en un nuevo foco de delincuencia: “uso bastante la ruta y en las noches la inseguridad que se siente al pasar es terrible. Le exigimos y le pedimos a los encargados de que muestren eficacia en la obra, porque cómo es posible que teniendo la tecnología que tenemos, no le metan ganas, no le metan buen personal. Yo soy ingeniero civil y yo sé cuándo una obra se retrasa. Si son tres meses lo normal es que se alargue por mucho un 50% de más, por mucho el doble (…) no es posible, queremos y le exigimos al IDU y al Acueducto que tengan eficacia en su ejecución”.

Es así como, en medio del desespero, decidieron retomar una práctica que, aunque vergonzosa, servía para llamar la atención del Distrito hace 30 años:

“Que están trabajando, que en teoría vana a entregar la obra en agosto. Pero lo que se ve es que no hay un avance. Eso mismo nos dijeron hace un año y, desafortunadamente, tuvimos que acudir a la misma estrategia que pasaba en los 90s para que le pusieran cuidado a una obra: traer un payazo y hacerle un cumpleaños al hueco, a todos los huecos que están sobre esta obra, para ver si así se compadecen de esta comunidad que está muy afectada por el abandono”, lamentó la lideresa.