Luisa Fernanda W reveló el reality internacional en el que participará

La famosa se ausentó por unas semanas de las redes sociales por este proyecto | Foto: Instagram @luisafernandaw

Finalmente, la influenciadora Luisa Fernanda W informó a sus seguidores sobre el nuevo proyecto en el que estuvo trabajando hace unos meses fuera del país. A través de sus redes sociales, la paisa mostró que próximamente podrán verla a través de las pantallas en un nuevo reality para famosos de Telemundo.

Te puede interesar: Sebastián Caicedo confesó el complicado momento que vivió tras divorcio con Carmen Villalobos: “Me subí 14 kilos”

“¡Al fin se los puedo confirmar! Soy parte de los elegidos de Los 50, el nuevo y más ambicioso reality show de la TV”, escribió la colombiana en una publicación en la que se ve su imagen como una de las celebridades elegidas para este programa.

Las grabaciones del proyecto aparentemente iniciaron a finales del mes de mayo, cuando Luisa Fernanda W se despidió de sus redes sociales pidiendo el apoyo de sus seguidores para un proyecto en ese momento secreto en el que, dependiendo de su desempeño, podía estar algunos días o varias semanas.

Luisa Fernanda W informa a sus seguidores que hace parte de las celebridades de Los 50 (@luisafernandaw)

“Les cuento que en este momento voy a iniciar un nuevo proyecto que jamás me imaginé ser parte de algo así. He estado en proyectos similares ... Yo les voy a confesar: al principio no veía esto dentro de mi visión de vida ya que laboralmente hablando estaba muy concentrada en mis empresas, todos esos proyectos aparte de las redes sociales”, aseguró la influenciadora momentos antes de empezar las grabaciones.

Te puede interesar: La fallida receta que preparó Luisa Fernanda W y que ni a ella le gustó

Luisa Fernanda W pudo revelar por fin el proyecto que la mantuvo alejada de las redes sociales porque el estreno de Los 50 ya está por darse a través de las pantallas internacionales. El programa de telerrealidad se estrenará el próximo 18 de julio en las plataformas de Telemundo a las 7:00 p. m. / 6:00 p. m. en el caso de Colombia.

¿De qué se trata ‘Los 50′?

Con algunos de los avances que se han revelado en las plataformas de la cadena internacional y las redes sociales se ha establecido que será un concurso de telerrealidad que estaría inspirado en El juego del calamar, serie de Netflix.

El reality en el que estará Luisa Fernanda W

“Un misterioso león y 50 famosos en un desafío nunca antes visto. Descubre por qué este juego es más de lo que parece”, reveló el canal en uno de los avances que han presentado al público latino. En efecto, en esos avances se ha visto a varios famosos de toda América Latina siendo expuestos a desafíos físicos y los típicos problemas de convivencia que tienen estas producciones.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W enterneció las redes sociales con un audio de ‘buenos días’ de sus hijos

Los 50 llegará como el reemplazo en la parrilla del concurso culinario Top Chef VIP 2 que está en su recta final. Se ha señalado que las 50 celebridades elegidas estarán confinadas en una lujosa hacienda, dominada por un león misterioso y tendrán que enfrentarse a diversos retos para asegurar su permanencia en el juego.

Los famosos se enfrentan por un premio final de 350.000 dólares; es decir, más de 1.430 millones de pesos colombianos. El jugoso premio se lo quedará la celebridad que logre sobrevivir a todos los retos y quede como último jugador en pie. Además, hay un premio de 50.000 dólares para los televidentes.

Los otros colombianos que estarán con Luisa Fernanda W

La imagen que confirmó la participación de Luisa Fernanda W en un nuevo reality de Telemundo (@luisafernandaw)

Además de la famosa influenciadora colombiana Luisa Fernanda W, reconocida en la actualidad por ser la pareja de Pipe Bueno con quien tiene dos hijos y sus diversas empresas, habrá otros seis colombianos que representarán al país en este interesante juego.

Los otros colombianos serán Sebastián Caicedo, el actor y expareja de Carmen Villalobos; la actriz Isabella Sierra; Daniela Tapia, la actriz cubana, nacionalizada en Colombia que actualmente también aparece en las pantallas de televisión colombiana como parte de MasterChef Celebrity; el influenciador Beta Mejía; el famoso actor Juan Pablo Llano y la modelo y deportista Ana Parra.

Los otros famosos concursantes:

- Dania Mendez (Acapulco Shore y La casa de los famosos)

- Ceci Ponce (ganadora de La Isla 2013)

- Manelyk González (Acapulco Shore y La casa de los famosos)

- ‘La Bebeshita’ (Enamorándonos y MasterChef Celebrity México)

- Luis “Potro” Caballero (Acapulco Shore y La casa de los famosos)

- Nicole Chavez (La casa de los famosos)

- Vanessa Arias (Big Brother y Las estrellas bailan hoy)

- Michelle Lando (La venganza de los ex)

- Rey Grupero (La casa de los famosos)

- Julio Ron (Guerreros)

- Shirley Arica (El Poder el Amor)

- Rafael Nieves (La casa de los famosos)

- Julia Gama (La casa de los famosos)

- Fernando Lozada (Exatlón EE. UU.)

- Jose Rodriguez (La casa de los famosos)

- Anahi Izali (La casa de los famosos)

- Samira Jalil (La casa de los famosos)

- Salvador Zerboni (La casa de los famosos)

- Kim Shantal (La venganza de los ex VIP)

- Juan Vidal (La casa de los famosos)

- Lorenzo Méndez (Así se Baila)

- Luis el Suavecito (La Venganza de los ex VIP)

- Asaf Torres (Guerreros y El poder del amor)

- Alan Slim (actor de El señor de los cielos)

- Macky González (Exatlón México)

- Thali García (actriz en El señor de los Cielos)

- Ojani Noa (actor en Rappin-n-Rhyming)

- Yulianna Peniche (actriz en María del Barrio)

- Lambda García (ganador en Top Chef VIP)

- Jessica Coch (actriz en Mi marido tiene familia)