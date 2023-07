Condenan a religioso que golpeó y abusó sexualmente de una mujer en Villa de Leyva

La condena en contra del agresor sexual se dio nueve años después de que ocurrieran los hechos. REUTERS/Luisa González

La Fiscalía General de la Nación informó que un religioso fue condenado a 16 años de prisión por haber golpeado y abusado sexualmente de una mujer en Villa de Leyva (Boyacá). Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2014 en la casa cural de la Iglesia; ahora, nueve años después, la jueza Cuarta Penal del Circuito lo sentenció en una decisión de primera instancia.

“Cuando tenía 25 años, dos días después de terminar materias de mi Maestría en Derecho Administrativo, fui violada por Andrés Muñoz, expareja, quien era y sigue siendo Fraile de la O.P., Comunidad Dominica. Fue sentenciado hace unos días por acceso carnal violento agravado”, relató en Twitter la víctima, identificada como Yamile Roncancio, abogada y defensora de derechos humanos de las mujeres y niñas.

De acuerdo con el ente acusador, un fiscal del Grupo de Trabajo contra la Violencia de Género investigó el caso y logró determinar que la mujer estaba reunida con el agresor y otras personas en el municipio. Luego de varias horas de compartir, el religioso la llevó a una habitación de la casa cural de la iglesia, donde quiso tener relaciones sexuales con ella. Ante la negativa de la víctima, el fraile la golpeó, le rompió la ropa y abusó de ella sexualmente.

Yamile Roncancio Alfonso quedó con varias lesiones físicas luego de ser agredida sexualmente en 2014. La violencia a la que fue sometida también le generó depresión. Foto: Twitter @YamileRAbog.

Según los resultados que arrojaron los exámenes medicolegales, la víctima sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo producto de la agresión sexual. Además, tuvo afectaciones psicológicas y emocionales que, de acuerdo con la Fiscalía, aún persisten.

“Las lesiones con las que quedé fueron varias: desgarros, equimosis, mordeduras, y adicionalmente, la depresión. Todo documentado, principalmente lo primero porque la denuncia la interpuse el mismo día y a pesar, de que el dictamen fue contundente, Andrés no fue capturado”, narró la abogada en Twitter.

La víctima relató en la red social que, meses después de lo ocurrido, el proceso en contra de Andrés Muñoz quedó “arrumado” debido a una fiscal, a quien tildó de “ineficiente” y quien habría hecho “mucho daño”.

Luego, Roncancio fue contratada para trabajar en la Gobernación de Boyacá. Sin embargo, después su contrato no fue renovado. “Andrés empezó a aparecer a la salida del lugar. Mi salud mental en declive. Y luego, fui la única contratista a quien no le renovaron y él empezó a trabajar ahí. Todo, como les dije, de no creer”, dijo la víctima en Twitter.

Yamile Roncancio Alfonso fue violada en horas de la mañana en la casa cural de la Iglesia de Villa de Leyva, el 15 de diciembre de 2014. Foto: Twitter @YamileRAbog.

En ese tiempo, ella estaba haciendo una Maestría en la Universidad Santo Tomás. Allí, aseguró, recibió acoso y promesas de reparación no cumplidas, como la supuesta expulsión de Andrés Muñoz de la comunidad. “Gracias a un rector decente me pude graduar y él me pidió perdón por todo lo sufrido”, explicó Roncancio.

Cinco años después de lo sucedido, en 2019, una abogada de la Defensoría del Pueblo le informó que su agresor había sido imputado con cargos por el delito de acceso carnal violento agravado. Ahora, cuatro años después de la imputación, hay una condena.

“La Jueza Cuarta Penal del Circuito emitió sentencia condenatoria, un excelente fallo, con aplicación de enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. Fue declarada la responsabilidad penal por acceso carnal violento agravado”, señaló la sobreviviente en su cuenta de Twitter.

Roncancio celebró un apartado de la sentencia condenatoria, en el que se resalta el deber que tienen los funcionarios judiciales en casos como estos. El fragmento argumenta que no debe haber tratos discriminatorios en contra de las presuntas víctimas y que, además, tienen que despojarse que estereotipos de género.

La sentencia condenatoria del agresor de Yamile Roncancio recuerda que no todos los casos de violencia sexual dejan lesiones o enfermedades que puedan verificarse. Foto: Twitter @YamileRAbog.

La abogada también se pronunció en la red social sobre un caso similar de una mujer que denunció ser víctima de violencia sexual y, en el que, la Universidad Santo Tomás de Tunja podría estar involucrada.

“Estoy cansada de ver cómo incluso quienes fueron compañeras de clase, quienes recibimos los mismos conocimientos, ahora se dedican a encubrir abusadores”, señaló la víctima. “Ahora que ya no tengo miedo, no sé cómo, no sé a qué horas, pero dedicaré mi esfuerzo y mis conocimientos para que deje de ocurrir, y para que vengan sanciones. Juré ejercer mi profesión para el bien social, así lo he cumplido, y así lo haré”, añadió.