Así era el museo de Pablo Escobar que fue demolido por orden de las autoridades: “Bienvenidos a nuestro casa, bienvenidos a nuestra historia”

Qué había al interior de la casa museo de Pablo Escobar

El Museo Pablo Escobar, era administrado por Roberto Escobar, alias El Osito, hermano del extinto narcotraficante. Este lugar había sido clausurado desde el año 2018, debido a que la administración de Medellín manifestó que no tenía la documentación necesaria para operar con el Régimen Nacional de Turismo.

El sitio era visitado por turistas nacionales y extranjeros pero nunca fue autorizado oficialmente. Allí se exponían muchas de las excentricidades del narcotraficante como carros antiguos, motos y hasta una pared falsa que en otra época le sirvió de escondite.

Con la frase: “Aquí encontrarás gran parte de la historia del mítico Pablo Escobar, conocerás, entre otros, la moto de James Bond, de la película La espía que me amó, sus carros... gran cantidad de fotografías. Siempre serás atendido por un miembro de la familia”, el hermano de Escobar promocionaba este sitio a través de TripAdvisor.

Entre los objetos que se encontraban en esta casa y que eran propiedad del extinto narcotraficante, Pablo Escobar, eran una colección de más de 90 fotografías, una moto acuática, la mítica moto de James Bond y hasta el primer carro usado por el capo con varios orificios ocasionados por balas.

Fotografía Pablo Escobar Fuente: www.museopabloescobargaviria.com

También se encontraban los carteles que emitieron las autoridades, en su momento, de “Se busca”, los cuales fueron impresos en la década de los 90´s, en los que se ofrecían 10 millones de dólares por brindar información que diera con el paradero de Escobar y todo el cartel de Medellín.

Además, se podía ver la bicicleta de Roberto, un poncho usado por Escobar, el original de su famosa fotografía de Pablo Escobar y su hijo frente a la Casa Blanca en Washington, una colección de camisas, una despedida con un autógrafo del anfitrión, una mesa hueca en la que el capo habría escondido millones de dólares y la famosa avioneta que estuvo durante décadas a la entrada de la icónica Hacienda Nápoles..

Dentro de la experiencia los turistas podían tomarse fotografías dentro de los vehículos y también tenían permitido ingresar a las caletas donde se escondían cuando eran asediados por la Policía.

Incluso en la página oficial de este sitio se promocionaban los servicios que por solo $120.000 podrían tenerse por parte de los visitantes:

Vehículos.

Muebles caleta.

Piezas de siniestros de los aviones y helicópteros.

La wetbike de James bond.

El primer carro de competencias de velocidad y su afición por estas.

La moto Lambretta que utilizaba junto a su primo y socio Gustavo Gaviria.

La historia del barrio que construyó y donó a los más necesitados.

La histórica avioneta insignia de la hacienda Nápoles.

Museo Pablo Escobar Fuente: www.pabloescobargaviria.com

La presencia permanente en el lugar de Roberto Escobar, alias “El Osito”, permitía a los visitantes tomarse fotos directamente con él y escuchar de su propia voz su historia y la de su hermano Pablo. Así mismo, el lugar era propiedad de Roberto Escobar alias “El Osito”, hermano y uno de los hombres más cercanos del exjefe del cartel de Medellín.

“Usted venía a mi casa, se tomaba una foto conmigo, hacía una donación a una alcancía que solamente la llave la tiene un sacerdote, y él venía y recogía el dinero para comprarle comida a los ancianitos que hemos recogido de la calle”, dijo el hermano del capo.

En 2019 Roberto Escobar, expresó que: “Todos hablan de Pablo Escobar: Netflix, los noticieros, Caracol Televisión, las revistas, mis familiares que sacan libros mentirosos. Y resulta que yo no puedo contar mi historia ni la de mi hermano, esto es una injusticia. Yo no le hago daño a nadie. Aquí no se hace ningún mal, la gente solo viene, les cuento una historia y se toman una foto conmigo”.

Roberto Escobar "El Osito" autografía fotos de Pablo Escobar Fuente: www.minube.com.co

En ese entonces con la Orden de Policía n.º 249, que fue emitida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, consta que la casa, citada en el documento como Casa Museo Pablo Escobar, está sellada definitivamente porque ya tuvo dos cerramientos: el 19 de septiembre y el 9 de octubre (2019), tal como lo confirmó su propietario”.

Este predio estaba ubicado en el barrio exclusivo de Las Palmas y era uno de los puntos referencia de los llamados “narcotours”, de los que también hacían parte el edificio Mónaco, expropiedad de Escobar y el cementerio Montesacro, donde se encuentran los restos de Escobar.

El creador de contenido Diego Andariego, publicó un video en el que se hacía un recorrido por la casa museo Pablo Escobar, mostrando los detalles que esta propiedad tenía en su interior.

Recorrido por el Museo Pablo Escobar

Casa Museo Pablo Escobar fue demolida

Casa Museo Pablo Escobar - Demolición Fuente: Alcaldía de Medellín

Luego de superar varias acciones judiciales y con más de 50 funcionarios de la Alcaldía de Medellín, ayer 10 de julio de 2023m se procedió a realizar una intervención en la casa museo Pablo Escobar.

El coronel Omar Rodríguez Aranda, subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, destacó que la intervención de demolición de este lugar fue realizada dando cumplimiento a la orden de una Inspección de Policía.

“Llegamos al lugar encontrando que el dueño del predio ya había adelantado estas acciones. También informar que se continúa con el proceso de investigación con el fin de determinar si ese predio es objeto de alguna otra sanción”, confirmó el coronel.

Así mismo, la Inspección de Policía 9B, emitió la orden de demolición para el predio en el que funcionaba la casa museo el cual tenía una construcción de dos plantas, que según se confirmó, no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento, edificación y apertura al público.

Sin embargo, esta diligencia, que debía ser adelantada por funcionarios de la Secretaría de Seguridad acompañados por efectivos de la Policía Nacional, se encontraron con la sorpresa de que fue ejecutada por el propio propietario del inmueble: Roberto Escobar Gaviria, alias el Osito, hermano del capo del cartel de Medellín, que por cuenta propia “tumbó” la edificación, de la que quedaron solo ruinas.