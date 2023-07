Anuel AA habría golpeado a Yailin cuando estaba embarazada: “No dije nada por mi niña”

Yailin aseguró que Anuel la golpeó estando embarazada | Foto: Instagram

Todo lo que ha rodeado la vida amorosa del cantante Anuel AA durante los últimos años ha sido polémico; sin embargo, el tema se había quedado en indirectas y publicaciones con dedicatorias a sus exnovias, hasta ahora, cuando trascendieron las acusaciones de maltrato físico contra el puertorriqueño por parte de su expareja.

Te puede interesar: Anuel AA presentó a la que sería su nueva novia el mismo día del cumpleaños de Yailin

Su exnovia Yailin la más viral, con quien tuvo a su hija Cattleya, reveló recientemente que durante su embarazo fue agredida por Anuel AA. Esta acusación llega justo después de que el cantante publicara una foto con la que sería su nueva novia, justo en el cumpleaños de Yailin, quien estaba en el hospital recuperándose de una reciente intervención.

Además, Anuel publicó una foto en la que se veía la cara de la bebé Cattleya, a pesar del acuerdo que había realizado con su expareja de no mostrar a la niña. El rapero Tekashi, actual novio de Yailin, atacó a Anuel y lo señaló de no asumir la responsabilidad de su hija y estar provocando a la cantante. La respuesta de Anuel fue sacar a la luz las noticias de la acusación en contra del estadounidense de origen puertorriqueño por abuso sexual a una menor hace algunos años.

Las acusaciones de Yailin

A través de su cuenta de Instagram, el rapero conocido como 6in9ine sorprendió a la cantante dominicana Yailín la más viral mientras se recuperaba en el hospital y le celebró su cumpleaños. Crédito: 6ix9ine / Instagram

Ante la pelea por redes sociales de Anuel AA y Tekashi, la cantante Yailin se unió a las publicaciones y en sus redes sociales confesó que fue golpeada por su expareja cuando tenía cuatro meses de embarazo. “Yo sí me río, si eres un narcisista”, empezó diciendo la mujer.

Te puede interesar: El rapero Tekashi sorprendió a Yailín en el hospital con millonarios regalos por su cumpleaños

“Dile al mundo que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña”, aseguró la cantante de 21 años. Le pidió a Anuel que dejara de fingir en las redes sociales que es un buen padre, “cuando embarazada y cuando parí ... tú y tu gente me ignoraron”.

Según Yailin antes del nacimiento de Cattleya, Anuel se desentendió de ella y aunque ella lo buscaba, el puertorriqueño no le dio las ayudas que necesitaba. “Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre. La ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”.

Te puede interesar: Anuel AA le dice “pedófilo” a Tekashi 6ix9ine por sostener a Cattleya en brazos

Además, la joven dominicana finalizó su arremetida contra Anuel con una fotografía en la que se le ve con morados en la cara, aparentemente causados por el artista.

Las publicaciones de Yailin hablando del maltrato que recibió por parte de Anuel

Anuel AA se defendió

Por su parte, Anuel AA hizo una seguidilla de publicaciones en contra de Tekashi y Yailin en las que los calificó a él de “pedófilo” y a ella de “mentirosa”. Advirtió a sus millones de seguidores que “no se dejen engañar” y que los otros dos artistas eran expertos en transformar la realidad.

Sobre las acusaciones de Yailin, Anuel aseguró que en medio de su relación ella lo amenazaba con golpearse ella misma para acusarlo. “Siempre decías que hasta te ibas a dar tú misma pa’ decir que yo te daba y tratar de meterme preso”, empezó escribiendo el puertorriqueño.

Calificó las denuncias de “mentira y barbaridad” y le cuestionó por qué esperar hasta ahora para sacar a la luz las acusaciones. Incluso, señaló que todo esto era una venganza por haber terminado con ella y hacerlo público, porque ella “hacía lo que fuera porque una foto mía y de ella saliera a la luz”, incluso cuando ya no estaban juntos.

La defensa de Anuel AA a las acusaciones de maltrato de Yailin

“Nunca he sido abusador y eso todo el mundo lo sabe”, aseguró el artista y decidió seguir en contra de Tekashi, el nuevo novio de Yailin. Anuel lo trató de “rata y pedófilo” por unos juicios que enfrentó por el abuso de una menor de 13 años y le recordó que él también tiene una hija por la que, aparentemente, no responde.

“Tú tocas niñas menores de edad ratón y abusas sexualmente de ellas. Aléjate de mi hija ... Yailin tampoco sabe de esto, porque si ella supiera jamás te dejaría cerca de nuestra hija”, escribió el artista añadiendo enlaces a noticias de 2020 en las que se habla del caso de Tekashi por abuso sexual.

Tekashi, por su parte, recordó en sus redes sociales que el caso se resolvió y él salió bien librado de la situación, puesto que “todo el mundo sabe que esa joven mintió en su edad, yo tenía 18 años y por eso el juez me dio probatoria y servicio comunitario”. Además, señaló que “la razón por la que Yailin no quiere saber de ti es porque la golpeabas”.

El rapero añadió que tenía las pruebas de los mensajes en los que Anuel reconocía haber golpeado “sin querer” a Yailin. “Ella embarazada de cuatro meses y la golpeaste con un carro en una casa de campo”, añadió el artista y compartió la misma foto que Yailin.