Piqué habló del pasado y sería indirecta para Shakira: “Mirar atrás te sirve para muy poco”

Mucho se habla de las indirectas que Shakira le envía a su expareja Gerard Piqué a través de sus nuevas canciones, pero parece que la colombiana no es la única. En una reciente entrevista, el exfutbolista profesional habló sobre su pasado en el deporte, pero algunos notaron que sus palabras también hacían referencia a la cantante.

Te puede interesar: Shakira y Piqué habrían tomado nueva decisión frente a la custodia de sus hijos

En esta ocasión, el español habló en el programa deportivo El Larguero acerca de su vida, luego de alejarse del fútbol profesional y enfocarse en su empresa Kosmos y la Kings League. El periodista Manu Carreño le preguntó a Piqué si extrañaba su vida de futbolista profesional, la cual terminó, casualmente, poco después de su separación con Shakira.

“Cero, es bestia, pero no”, fueron las palabras del español, dejando claro que su vida en la actualidad lo tiene feliz y sin ganas de volver a la cancha. Sin embargo, Gerard Piqué quiso extenderse en su respuesta y fue ahí cuando los internautas señalaron que no sólo estaba hablando del deporte, sino de su ‘ex’.

Gerard Piqué envió indirectas sobre su pasado con Shakira.

“Es una etapa de mi vida que ha pasado. En su momento, cuando tomas la decisión de irte, la tomas y yo en esto soy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco”, añadió el empresario. Sin embargo, Piqué resaltó que vivió grandes momentos gracias al fútbol y que realmente él nunca esperó que su carrera deportiva fuera tan exitosa.

Te puede interesar: Shakira felicitó a sus fans por entender los mensajes ocultos de “Copa Vacía”: “Nadie me conoce como ustedes”

El exdeportista puntualizó que “me fue increíblemente, mucho mejor de lo que había esperado, me siento superorgulloso de lo que he vivido, creo que ni soñando me habría salido tan bien. El hecho de hacer toda mi carrera o casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar”.

Pero agregó que en este momento de su vida ha emprendido nuevos caminos que lo hacen sentir cómodo y que, seguramente, no se sentiría así si siguiera pensando en el fútbol. “Quedarme en el pasado y disfrutando de todos mis éxitos creo que sería un error, porque al final eso ya no te da más”.

Gerard Piqué y Clara Chía en la boda de Marc Piqué y María Valls Casanovas. (Europa Press)

En redes sociales, las palabras de Gerard Piqué se relacionaron con la colombiana, a quien le fue infiel con su actual pareja Clara Chía. El deportista también señaló que “obviamente, la gente te conoce en la calle y te reconoce y te pide fotos por ello, pero ya está, es una etapa que ha pasado. Creo que cuando eso sucede tienes que aceptarlo y seguir adelante”.

Te puede interesar: Shakira descubrió que Clara Chía era la amante de Piqué por la prensa, según medios españoles

Aunque no se refirió a su novia, con quien ya ha sido captado en diferentes lugares públicos y con quien asistió a la boda de su hermano menor, Marc Piqué, el exfutbolista sí señaló que “con Kosmos y con la Kings League ahora mismo estoy entretenido y es muy divertido”.

Esta no es la primera vez que entre Shakira y Piqué se ven indirectas, pues luego de que la cantante lanzó su colaboración con Bizarrap, Music Session #53, en la que utilizó frases como “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique / Clara- mente no es como suena / Cambiaste un Ferrari por un Twingo, Cambiaste un Rolex por un Casio”, su expareja respondió.

Shakira mencionó a Piqué y Clara Chía en su colaboración con Bizarrap. Fotos: Bzrp / Gerard Piqué - Twitter

Shakira fue clara en las letras de sus canciones, entonces Piqué al día siguiente se mostró ante la prensa española conduciendo un Twingo y utilizando reloj Casio, hasta anunció que la marca de relojes patrocinaría su emprendimiento de la Kings League.

Finalmente, Gerard Piqué admitió que tras su salida del fútbol se ha alejado del estilo de vida que tenía. “Prefiero no comer que hacer deporte, la verdad que estoy en modo (…) El día que me retiré dije ahora necesito desconectar hasta el día que de verdad mi cuerpo me pida que haga deporte otra vez”, concluyó.