Juan Duque estaría de nuevo soltero: este es el mensaje que desató los rumores

Juan Duque. Foto: Instagram @juanduque

Más allá de su música o sus conciertos, Juan Duque suele ser tema de conversación por su vida sentimental. Aunque el reguetonero está en los inicios de su carrera y antes de su noviazgo con Lina Tejeiro ya había hecho algunas cosas, lo cierto es que su fama se disparó como la espuma tras su ruptura con la actriz en octubre de 2022, luego de un par de meses de relación.

Posteriormente, Duque se había mostrado algo entusado por la separación, pero pasados unos meses se confirmó que estaba saliendo con alguien más. En un principio, quería mantener su relación en privado y evitaba mostrar videos o fotografías con su nueva pareja, hasta que no pasó mucho tiempo para que se supiera que estaba en una relación con la creadora de contenido Juliana Jaramillo.

Tras hacerse público su nuevo romance, la pareja comenzó a mostrarse con gran frecuencia en las redes sociales dejándose ver muy enamorada. Sin embargo, un reciente mensaje del creador de contenido levantó los rumores sobre si está nuevamente soltero. Se debe a un video que compartió desde la playa y escribió sobre las imágenes: “Desde acá, este pelao’ les anuncia que vuelve la tusa colectiva”.

Desde entonces le reguetonero antioqueño no ha vuelto a mencionar nada sobre el tema. Aunque su frase también podría estar relacionada con su regreso a los escenarios después de su viaje a República Dominicana, donde estuvo con su madre. Además, el paisa también anda promocionando una próxima canción de la que no se sabe su nombre más allá de algunos fragmentos que ha publicado del tema.

Por su parte, Juliana Jaramillo tampoco se ha pronunciado al respecto, pero pareciera haber borrado sus fotografías con el cantante urbano. Ahora solo resta esperar si alguno de los dos sale a confirmar o desmentir la ruptura.

Hasta porque su madre le aplicó bloqueador critican a Juan Duque, esto respondió el cantante urbano

Cada cosa que se publique en las redes sociales, por mínima que sea, está susceptible a la crítica y este fue el caso de Juan Duque. El cantante urbano publicó una Historia de Instagram en la que se mostró junto a su madre mientras esta le aplicaba algo de bloqueador y fue precisamente este hecho lo que provocó las reacciones de algunos usuarios en su contra. En este sentido, le llegó el siguiente mensaje:

“Parcero, esas cosas denotan inmadurez. Ninguna vieja mira eso como bandera verde. Al contrario, denota un man pegado a las naguas de la mamá sin carácter y sin ganas de salirse de ahí, lo hace una pareja poco deseable”.

El reguetonero antioqueño ya ha sabido demostrar que no teme responder a los comentarios negativos y este caso no fue la excepción; fue así como comenzó por expresar: “A mí me dicen que me controle mucho, que no responda cualquier comentario que veo por ahí, pero este lo voy a responder ... son muy poquitas las veces que yo veo a mi mamá, muy poquitas las veces que puedo compartir con ella porque estamos de viaje, trabajando, grabando, lo que sea, entonces cuando la veo, yo no le voy a impedir cuidar de su hijo. Si yo me eché el bloqueador tres veces y mi mamá quiere echarme el bloqueador otra vez yo no le voy a negar eso y si ella quiere cuidarme no le voy a negar eso”.

Posteriormente, aseguró que considera una bandera roja a una persona que “esconde a su mamá por parecer ‘maduro’ o no se deja cuidar de su mamá por parecer ‘maduro’, de hecho, las mujeres se fijan en cómo un hombre trata a su mamá porque si usted trata a así la a la reina en la casa seguramente así las va a tratar a ellas”.