La hija mayor de Gustavo Petro habló de su vida en Europa: “No soy millonaria ni me importa serlo”

Andrea Petro Herrán, hija del presidente de la República, Gustavo Petro. Twitter.

Sin duda alguna, los hijos del presidente Gustavo Petro han sido foco de noticias desde que este llegó al poder. No por menos el nombre de Andrea Petro Herrán, la mayor de los retoños del primer mandatario, sigue dando de qué hablar por sus declaraciones en redes sociales. En las últimas horas, la economista respondió a algunos de sus críticos.

Te puede interesar: “Jamás me acostumbraré a ser la hija del presidente”: Andrea Petro se confiesa

A través de su cuenta de Twitter, donde suma más de 53 mil seguidores, Andrea cuestionó a quienes la critican por vivir en Marsella, Francia, y haber financiado sus estudios públicos en varios trabajos informales.

“¿Porqué les dolerá tanto que haya salido de una universidad pública, pagados mis estudios como barmaid y viva en Francia? No soy millonaria, ni me importa serlo y por eso sufren?”, aseveró la hija de Petro y Mary Luz Herrán, la primera esposa del hoy jefe de Estado.

Gustavo Petro hizo una reflexión sobre los falsos positivos desde La Guajira.

A renglón seguido, Andrea defendió las labores que realiza en su fundación para ayudar a migrantes llamada Organización Colombiana para Migrantes (OCM), y que ha sido cuestionada por figuras de oposición como los congresistas María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo.

Te puede interesar: Por primera vez en su historia, la Casa de Nariño conmemora el mes del Orgullo LGBT+: “Celebramos la diversidad y el derecho de millones a amar y ser libremente”

“Tanto les duele que ayude a migrantes? Si quieren les doy un abrazo porque el odio no les da pa más (sic)”, señaló en Twitter.

Andrea Petro se defiende

Andrea Petro, que fue la mujer que hizo abuelo al presidente de Colombia y le dio a sus dos primeras nietas, ha sido tendencia en internet Colombia por varias de sus recientes declaraciones en redes sociales. Por ejemplo, en su cuenta de Instagram ha respondido algunos de los interrogantes que le hacen sus seguidores.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal aseguró que Petro está repitiendo su mandato de la Alcaldía en la Presidencia: “Condujo la capital al atraso”

Esta semana, por ejemplo, reveló que a casi un año de que su papa dirija los destinos de la nación cafetera, no ha podido acostumbrarse a ser la hija de un presidente.

“No trato de pensar en eso, no trato de mentalizarme con eso, porque yo aquí en Europa soy una persona común y corriente. No tengo escolta, no tengo nada, entonces, pues agarro bus como todo el mundo, metro”.

Andrea Petro Herrán, hija del presidente de la República, Gustavo Petro. Twitter.

Eso sí, dijo que tratar no de botarle mucho al tema de que hace parte de la familia presidencial de Colombia aunque viva al otro lado del mundo. “No trato de pensar en eso mucho porque siempre que voy a Colombia el cambio es muy fuerte para mí. No estoy acostumbrada a eso y no me acostumbraré jamás a ser la hija del presidente, la verdad”.

“Tengo un conflicto interno con eso, pero no es que me incomode: sencillamente no me identifico mucho con ese rol todavía. ¿Qué se siente? No sé qué se siente. Trato de ser yo misma y seguir siendo yo misma, independientemente el estatus que me toque”, agregó.

En el pasado, Andrea también cuestionó a algunos opositores al gobierno de su padre. “Lo que hacen no es oposición”, cuestionó la economista, con nombres propios Cabal y Polo, a quienes dijo “a veces me dan pena”, aseguró Andrea en una entrevista con el diario El Tiempo.

“No lo digo por la oposición como tal, sino por la gente que cree que es oposición y líder de esa oposición, pero lo que hacen no es oposición”, aseguró la hija del presidente, que vive en Francia con sus hijas desde hace años y que llegó al viejo continente luego de terminar su bachillerato en el Liceo Francés de Bogotá.

Familia presidencial: el presidente Gustavo Petro junto a la primera dama Verónica Alcocer y sus hijos Nicolás, Andrés, Andrea, Sofía y las nietas del primer mandatario. Foto: archivo.

Incluso, en sus cuestionamientos, uno de los retoños mayores de Gustavo Petro aseguró que varias de las acciones de Cabal, Polo Polo y otros integrantes de la oposición a su padre parecen “un circo” e, incluso, reveló que le producen ese tipo de sucesos.

“Eso parece un circo. Me da vergüenza ajena porque eso no es oposición”, aseguró Andrea.

El presidente Petro, desde que llegó como remplazo de Iván Duque a la Casa de Nariño, se ha reunido en varias ocasiones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático. Aunque varios aliados del mandatario no han visto con buenos ojos esos encuentros, la hija del mandatario se mostró a favor de la gestión opositora del investigado dirigente. “Álvaro Uribe sí es oposición. Es un hombre muy inteligente, él sabe muy bien cómo moverse. Pero Polo Polo y Cabal no son oposición, me da pena ajena, risa y lástima”, aseveró Andrea a El Tiempo.