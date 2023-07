“Gamero es muy parecido a mi papá”: Mateo Ramírez, hijo del recordado Jhon Mario Ramírez

Mateo Ramírez sueña con ser jugador de Millonarios y escribir su historia en el equipo de los amores de su padre Jhon Mario Ramírez. Twitter @mateoRamirezFl1

El título de Millonarios contra Atlético Nacional por la Liga Betplay, el sábado 24 de junio en Bogotá, fortaleció ese recuerdo de los hinchas azules con Jhon Mario Ramírez, uno de los ídolos azules que deseo ver al equipo campeón antes de morir, el 26 de junio de 2021.

Te puede interesar: Así fue el recorrido del recogebolas en la famosa “jugadita” clave en el título de Millonarios

Tanto fue el vínculo que tuvo el exfutbolista bogotano con el técnico Alberto Gamero, quien le rindió homenaje tras conseguir el trofeo, que ha mantenido contacto con Mateo Ramírez, su hijo, para que siga adelante en el fútbol y continúe esa herencia que le dejó la recordada figura Embajadora de los 90′s.

Mateo Ramírez al lado de su padre, Jhon Mario Ramírez. Twitter @mateoRamirezFl1

En entrevista con Infobae Colombia, el jugador habló sobre lo que ha sido su vida tanto dentro como fuera de las canchas, el recuerdo latente de su padre y cómo construye su propio camino, como le enseñó Jhonma, además de soñar con jugar para el Millonarios de Gamero.

Te puede interesar: Millonarios se enfrenta a Defensa y Justicia: bajas, sorpresas y novedades para el partido por Copa Sudamericana

¿Actualmente está en algún equipo o como agente libre?

Actualmente, no estoy en ningún equipo profesional, estoy con un equipo amateur que se llama Futgloball que está jugando la Copa Trinche.

Te puede interesar: Esto le dijeron los hinchas de Nacional al técnico Alberto Gamero tras la final de la Liga BetPlay

En ese torneo han aparecido otros jugadores sin equipo y exfutbolistas...

Si, por ahí está Christian Huérfano, también el exjugador Diego Chica, Hárrison Canchimbo.

Eso es bueno porque mantiene el nivel deportivo, mientras encuentra un equipo profesional...

Si, claro. Aparte el nivel del torneo se vuelve bueno, competitivo.

El técnico Alberto Gamero le rindió homenaje a su padre, Jhon Mario Ramírez, tras salir campeón con Millonarios. ¿Cómo fue ese momento?

Fue muy emotivo porque, aparte de ser hincha, fue todo lo que quería mi papá al profe Gamero, el deseo de que Millonarios saliera campeón y que hace dos años perdimos una final contra Tolima, mi papá estaba hospitalizado, pero lo que más quería era que Millonarios fuera campeón.

Alberto Gamero siempre mostró su cariño por Jhon Mario Ramírez y le dedicó el título de Millonarios. Twitter @mateoRamirezFl1

También que a su papá le tocó sufrir la pérdida de un título ante Nacional en 1994 ¿Era como una revancha personal?

Creo que era más como de parte del corazón porque era hincha de Millonarios.

Así como los hinchas de Millonarios quisieron a su papá, ¿también siente ese cariño, pese a que no ha jugado oficialmente con el equipo?

Si, me he ganado ese cariño por parte de mi papá, pero me gustaría retribuir todo ese cariño y, si se dan las cosas, estaré ahí.

Jhon Mario Ramírez en su etapa como jugador de Millonarios en 2001. Twitter @mateoRamirezFl1

¿Mantiene el contacto con el profe Gamero, sobre todo para tener una oportunidad de llegar al equipo?

Siempre hemos tenido una cercanía estrecha, no tanto para jugar en Millonarios, pero para llegar a otro lado, hacer prueba y hacer pretemporada con algún equipo.

¿Cómo fue la experiencia en Patriotas?

Fue algo enriquecedor, aprendí mucho. A pesar de que no jugué, uno aprende de todo, lo bueno, lo malo, lo que se debe hacer.

¿Actualmente está en contactos con otro equipo?

Uno queda en el radar, no he estado en contacto con equipos, pero sí con técnicos que dirigen, que están libres y esperar a que se abran las puertas, se den las posibilidades.

Aparte del fútbol, ¿está en otro proyecto?

Tengo un negocio con mi novia y es un criadero de perros. Hasta ahora estamos empezando con la raza American Bully y esperamos que sea de la mejor manera.

¿Sintió que debía triunfar en el fútbol, por la presión de ser hijo de Jhon Mario Ramírez?

Gracias a Dios nunca he sentido esa presión porque él se encargó de sacarme de ella, diciéndome que era una persona completamente diferente a mí. Éramos personas totalmente diferentes, me lo metió en la cabeza y así mismo como que saber que tengo lo mío aparte, que él fue Jhon Mario Ramírez, fue grande, pero yo soy Mateo Ramírez y soy alguien aparte.

Mateo Ramírez, como jugador de Patriotas, en el homenaje a su padre por parte de Millonarios. Twitter @mateoRamirezFl1

Y es Mateo Ramírez que tiene el deseo de llegar a Millonarios, ser dirigido por Gamero y salir campeón...

Esperemos se dé la posibilidad de que me dirija porque tiene mucho para enseñar, me parece que es un gran profesor, educador, te enseña todo como es, no tiene problema, me parece que tiene muchas cosas parecidas a como era mi papá como entrenador.